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Familia: la Justicia frenó el uso indebido del abogado del niño y sancionó a progenitores y letrados

El tribunal constató tras una audiencia interdisciplinaria que una menor no comprendía el alcance del patrocinio y que las designaciones cruzadas respondían a intereses de sus padres.

La causa se resolvió en el Palacio de Tribunales.
La causa se resolvió en el Palacio de Tribunales.
Juan Manuel Montero
Por Juan Manuel Montero Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La Justicia de Tucumán sancionó a progenitores y abogados tras frenar el uso indebido de la figura del abogado del niño en el marco de un conflicto familiar.
  • En una audiencia interdisciplinaria, el tribunal constató que la menor no comprendía el patrocinio y que las designaciones respondían a los intereses de sus padres.
  • El fallo sienta un precedente para evitar la manipulación de garantías procesales infantiles en disputas parentales dentro del fuero de familia provincial.
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