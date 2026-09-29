Familia: la Justicia frenó el uso indebido del abogado del niño y sancionó a progenitores y letrados

Resumen para apurados
- La Justicia de Tucumán sancionó a progenitores y abogados tras frenar el uso indebido de la figura del abogado del niño en el marco de un conflicto familiar.
- En una audiencia interdisciplinaria, el tribunal constató que la menor no comprendía el patrocinio y que las designaciones respondían a los intereses de sus padres.
- El fallo sienta un precedente para evitar la manipulación de garantías procesales infantiles en disputas parentales dentro del fuero de familia provincial.
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