Resolución judicial

El TOF fijó los límites del Reprocann y condenó a un cultivador de marihuana en Tafí Viejo

La Justicia Federal le impuso un año y dos meses de prisión condicional tras constatar que almacenaba cinco kilos de flores y 87 plantas, un volumen que excedía la autorización sanitaria individual.

La jueza Cristina Giordano impuso la condena luego de escuchar los alegatos de las partes.
La jueza Cristina Giordano impuso la condena luego de escuchar los alegatos de las partes.
Juan Manuel Montero
Por Juan Manuel Montero Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El TOF de Tucumán condenó a un cultivador en Tafí Viejo a un año y dos meses de prisión condicional por exceder los límites legales fijados por el Reprocann.
  • La jueza constató que el imputado almacenaba 87 plantas de marihuana y cinco kilos de flores, un volumen muy superior al avalado por la autorización sanitaria individual.
  • El fallo sienta un precedente judicial clave sobre el alcance y control del Reprocann, delimitando responsabilidades penales frente al cultivo medicinal en Argentina.
Resumen generado con IA

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Temas Tribunal Oral Federal de Tucumán
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