El TOF fijó los límites del Reprocann y condenó a un cultivador de marihuana en Tafí Viejo

Resumen para apurados
- El TOF de Tucumán condenó a un cultivador en Tafí Viejo a un año y dos meses de prisión condicional por exceder los límites legales fijados por el Reprocann.
- La jueza constató que el imputado almacenaba 87 plantas de marihuana y cinco kilos de flores, un volumen muy superior al avalado por la autorización sanitaria individual.
- El fallo sienta un precedente judicial clave sobre el alcance y control del Reprocann, delimitando responsabilidades penales frente al cultivo medicinal en Argentina.
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