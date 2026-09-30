Show en el Sagrado Corazón: Márama invita a bailar

El grupo uruguayo Márama se presenta hoy en el Colegio Sagrado Corazón (25 de Mayo 680), en el marco de la Gran Semana Sagrada 2026. La banda será la protagonista excluyente del evento y llega a Tucumán con sus clásicos de la “cumbia cheta” y las canciones que lo convirtieron en uno de los referentes del pop rioplatense.
Formada en 2014 por Fer Vázquez, de Rombai (otra propuesta pionera del mismo estilo y con la cual han compartido numerosos escenarios y hasta una película documental), está compuesta actualmente por Agustín Casanova, Pablo Arnoletti, Agustín Duarte, Matías Besson, Lautaro Moreno y Martín López. Su primer álbum fue al año de haber sido creada y el nombre es una declaración de principios: “Todo comenzó bailando” fue disco de Oro y de Platino y resume la propuesta fiestera que se confirmará en su show en vivo de esta noche. Su último lanzamiento grabado fue la colaboración “Dame un besito” junto con Rodrigo Tapari en 2023, lo que confirma su presencia y vigencia tanto en su país de origen como en la Argentina.
Las actividades de la semana continúan durante los próximos días. Mañana será la Noche de Coreos, dedicada al baile y las coreografías, mientras que el viernes se presentarán como artistas invitados El Negro Tecla, con canciones como “Ahí, Ahí” y “Rompe”, y Kaleb Di Masi, con temas como “Turraka” y “Hace Calor”. De esta manera, la programación combina música, baile y distintos artistas hasta el cierre de la Gran Semana Sagrada.