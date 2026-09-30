Show en el Sagrado Corazón: Márama invita a bailar

Formada en 2014 por Fer Vázquez, de Rombai (otra propuesta pionera del mismo estilo y con la cual han compartido numerosos escenarios y hasta una película documental), está compuesta actualmente por Agustín Casanova, Pablo Arnoletti, Agustín Duarte, Matías Besson, Lautaro Moreno y Martín López. Su primer álbum fue al año de haber sido creada y el nombre es una declaración de principios: “Todo comenzó bailando” fue disco de Oro y de Platino y resume la propuesta fiestera que se confirmará en su show en vivo de esta noche. Su último lanzamiento grabado fue la colaboración “Dame un besito” junto con Rodrigo Tapari en 2023, lo que confirma su presencia y vigencia tanto en su país de origen como en la Argentina.