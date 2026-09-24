Los dos caminos que tiene el PJ ante el proyecto opositor para intervenir Graneros

Resumen para apurados
- El PJ evalúa en la Legislatura de Tucumán si tratará o archivará el proyecto opositor para intervenir Graneros, tras denuncias de agresiones a dirigentes libertarios.
- La oposición impulsó la medida tras incidentes contra La Libertad Avanza, mientras la intendenta Raquel Graneros negó cualquier vinculación con los hechos denunciados.
- El peronismo definirá en comisiones el destino del proyecto, en un escenario donde la falta de votos opositores perfila el archivo de la intervención municipal.
Escuchar nota
Tu navegador no soporta HTML5 audio
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
NOTICIAS RELACIONADAS
Lo más popular
Ranking notas premium