Política

Los dos caminos que tiene el PJ ante el proyecto opositor para intervenir Graneros

“La comisión lo va a analizar. Y si deciden llevarlo al recinto, se lo hará; y si no lo decide, no se tratará”, resumió el vicegobernador Acevedo.

Los dos caminos que tiene el PJ ante el proyecto opositor para intervenir Graneros
Luis María Ruiz
Por Luis María Ruiz Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El PJ evalúa en la Legislatura de Tucumán si tratará o archivará el proyecto opositor para intervenir Graneros, tras denuncias de agresiones a dirigentes libertarios.
  • La oposición impulsó la medida tras incidentes contra La Libertad Avanza, mientras la intendenta Raquel Graneros negó cualquier vinculación con los hechos denunciados.
  • El peronismo definirá en comisiones el destino del proyecto, en un escenario donde la falta de votos opositores perfila el archivo de la intervención municipal.
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