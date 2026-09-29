La UCR define su estrategia, el PRO anuncia un candidato propio en Tucumán y Campero lanza sus nombres

Resumen para apurados
- La UCR, el PRO y Mariano Campero definieron estrategias y candidatos propios en Tucumán para disputar el poder político local frente al PJ y el avance de LLA.
- El movimiento opositor se da en un escenario donde el oficialismo peronista busca sostener la gobernación, mientras La Libertad Avanza gana protagonismo regional.
- Estas definiciones aceleran la fragmentación opositora y reconfiguran las alianzas electorales clave rumbo a la renovación legislativa y provincial en Tucumán.
Escuchar nota
Tu navegador no soporta HTML5 audio
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas José CanoUnión Cívica RadicalTucumánMauricio MacriAlberto Colombres GarmendiaSilvia Elías de PérezPropuesta RepublicanaMariano Campero
Lo más popular
Ranking notas premium