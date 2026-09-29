Política

La UCR define su estrategia, el PRO anuncia un candidato propio en Tucumán y Campero lanza sus nombres

Los partidos de la oposición empiezan a darle forma al tablero político, con el PJ en busca de retener el poder y el surgimiento de LLA.

A LAS URNAS. Los tucumanos deberán elegir gobernador, intendentes, legisladores y jefes comunales el domingo 9 de mayo de 2027.
A LAS URNAS. Los tucumanos deberán elegir gobernador, intendentes, legisladores y jefes comunales el domingo 9 de mayo de 2027. ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE ANALÍA JARAMILLO
Luis María Ruiz
Por Luis María Ruiz Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La UCR, el PRO y Mariano Campero definieron estrategias y candidatos propios en Tucumán para disputar el poder político local frente al PJ y el avance de LLA.
  • El movimiento opositor se da en un escenario donde el oficialismo peronista busca sostener la gobernación, mientras La Libertad Avanza gana protagonismo regional.
  • Estas definiciones aceleran la fragmentación opositora y reconfiguran las alianzas electorales clave rumbo a la renovación legislativa y provincial en Tucumán.
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