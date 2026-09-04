Jaldo: "Tucumán está listo para aplicar la ley de la baja de imputabilidad si es necesario"

"No sé si hemos sido la primera o una de las primeras provincias que nos fuimos preparando para esto. Hoy ya hay un equipo que lo está conduciendo el vicegobernador Miguel Acevedo, conjuntamente con los legisladores, trabajando con la Suprema Corte de Justicia y ministros del Poder Ejecutivo vinculados al tema", explicó Jaldo al detallar el funcionamiento de la comisión especial encargada de articular la aplicación de la normativa.