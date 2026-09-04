Política

Jaldo: "Tucumán está listo para aplicar la ley de la baja de imputabilidad si es necesario"

El gobernador confirmó que la provincia cuenta con la infraestructura adecuada para albergar y reinsertar a los menores en conflicto con la ley.

Jaldo: Tucumán está listo para aplicar la ley de la baja de imputabilidad si es necesario
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Ante la reforma nacional, el gobernador Osvaldo Jaldo afirmó hoy que Tucumán ya cuenta con la infraestructura para aplicar la baja de imputabilidad si entra en vigencia.
  • La provincia conformó una comisión interpoderes y habilitó el Instituto Cura Brochero, con capacidad para 100 jóvenes, para evitar que los menores convivan con presos adultos.
  • El plan busca garantizar la reinserción social de los menores y posiciona a Tucumán a la vanguardia operativa frente a la inminente aprobación del nuevo Régimen Penal Juvenil.
Resumen generado con IA

Ante la inminente entrada en vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil a nivel nacional, el gobernador Osvaldo Jaldo afirmó que la provincia de Tucumán se encuentra a la vanguardia en términos de planificación e infraestructura para implementar la baja en la edad de imputabilidad.

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"No sé si hemos sido la primera o una de las primeras provincias que nos fuimos preparando para esto. Hoy ya hay un equipo que lo está conduciendo el vicegobernador Miguel Acevedo, conjuntamente con los legisladores, trabajando con la Suprema Corte de Justicia y ministros del Poder Ejecutivo vinculados al tema", explicó Jaldo al detallar el funcionamiento de la comisión especial encargada de articular la aplicación de la normativa.

Infraestructura y reinserción social

El mandatario enfatizó que la aplicación de este régimen requiere una preparación específica, diferenciando de forma drástica el tratamiento de los menores del sistema carcelario de adultos.

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"Para aplicar la ley lo primero que hay que tener es un espacio físico para albergar a todos aquellos menores que cometan delitos y obren fuera de la ley. Estos menores no pueden ir a las cárceles ni a los servicios penitenciarios; estos menores tienen que tener instituto propio, es decir, un espacio que los logre recuperar para reintegrarlos a la sociedad de acuerdo al delito que hayan cometido", argumentó.

En esa línea, remarcó las acciones concretas realizadas por la gestión provincial: "En eso Tucumán ha sido un adelantado. Hemos creado el Instituto del Cura Brochero y lo hemos habilitado con una capacidad de entre 80 y 100 jóvenes".

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Finalmente, Jaldo ratificó la operatividad del sistema tucumano frente a las exigencias que plantea la nueva legislación: "Desde el punto de vista del Poder Ejecutivo provincial, estamos listos para que la ley se aplique mañana si es necesario".

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