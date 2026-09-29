“Siempre pollera, nunca peluca”, críticas por las inundaciones y repudios por la maqueta

Hace 1 Hs Seguir en
Resumen para apurados
- El manzurismo criticó al gobernador Osvaldo Jaldo en Tucumán mediante pintadas, cuestionando su acercamiento político al presidente Javier Milei.
- La interna del peronismo provincial se profundizó tras el respaldo de Jaldo a medidas del gobierno nacional y reclamos por obras ante inundaciones.
- La creciente tensión entre manzuristas y jaldistas anticipa una fuerte disputa por la conducción del oficialismo tucumano de cara a 2025.
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