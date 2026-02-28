Punto por punto, qué cambia con la nueva ley que baja la edad de imputabilidad a los 14 años

Partida presupuestaria

Como partida presupuestaria para la implementación del proyecto, se dispusieron $23.739 millones. Más de $20.000 millones se destinan a la Defensoría General de la Nación, para garantizar la legítima defensa de los jóvenes en conflicto con la ley. También proyecta más de $3.000 millones para el Ministerio de Justicia, encargado de definir los “supervisores”, una figura de autoridad fundamental para la ejecución del proyecto. Estos deberán tener formación académica en educación, pedagogía infanto-juvenil, psicología, adicciones y trabajo social. “Se deberá garantizar que la cantidad de adolescentes asignados a cada supervisor permita el adecuado seguimiento y supervisión de cada uno de los adolescentes imputados”, señala el texto del proyecto y establece que entre sus tareas está mantener entrevistas semanales con el adolescente y seguir, asistir, supervisar y controlar su evolución durante el proceso y su detención.