Secciones
Política

Punto por punto, qué cambia con la nueva ley que baja la edad de imputabilidad a los 14 años

De las penas máximas a las amonestaciones por delitos menores. Cómo se financiará su implementación.

Punto por punto, qué cambia con la nueva ley que baja la edad de imputabilidad a los 14 años
Hace 1 Hs

La edad de imputabilidad será a partir de los 14 años, un cambio sustancial del nuevo Régimen Penal Juvenil, porque hasta ahora los adolescentes eran juzgados y eventualmente detenidos por cometer delitos a partir de los 16 años de edad, siempre que la pena máxima sea mayor a dos años de prisión.

El nuevo Régimen Penal Juvenil sancionado en el Congreso establece penas máximas de 15 años, con la posibilidad de libertad condicional al alcanzar los dos tercios de la condena. Cuando las condenas establecidas sean de hasta tres años, o de entre tres y hasta 10 años pero que no impliquen un delito de gravedad, se reemplazará la privación de la libertad por otras penalidades, como las amonestaciones; la prohibición del contacto con la víctima, conducción de vehículos, asistencia a determinados establecimientos recreativos y a la salida del país; y la prestación del servicio a la comunidad.

Partida presupuestaria

Como partida presupuestaria para la implementación del proyecto, se dispusieron $23.739 millones. Más de $20.000 millones se destinan a la Defensoría General de la Nación, para garantizar la legítima defensa de los jóvenes en conflicto con la ley. También proyecta más de $3.000 millones para el Ministerio de Justicia, encargado de definir los “supervisores”, una figura de autoridad fundamental para la ejecución del proyecto. Estos deberán tener formación académica en educación, pedagogía infanto-juvenil, psicología, adicciones y trabajo social. “Se deberá garantizar que la cantidad de adolescentes asignados a cada supervisor permita el adecuado seguimiento y supervisión de cada uno de los adolescentes imputados”, señala el texto del proyecto y establece que entre sus tareas está mantener entrevistas semanales con el adolescente y seguir, asistir, supervisar y controlar su evolución durante el proceso y su detención.

El Gobierno celebró la aprobación del Régimen Penal Juvenil: "Un acto de Justicia hacia la sociedad"

El Gobierno celebró la aprobación del Régimen Penal Juvenil: Un acto de Justicia hacia la sociedad

Asimismo, refiere que los alojamientos deberán “hacerse efectivo en dependencias acondicionadas especialmente para ese fin, bajo la dirección de personal idóneo para el trato con aquellos”. Para ello no se propone un financiamiento concreto, sino que se se establece que la Nación y los distritos “podrán celebrar convenios de colaboración y cooperación a los efectos de dar cumplimiento a todos los estándares previstos en el presente régimen. Estos acuerdos podrán versar sobre el traslado o alojamiento de adolescentes en conflicto con la ley penal en extraña jurisdicción”.

Temas Honorable Senado de la Nación ArgentinaLey Penal Juvenil
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Con cambios en la agenda, el Senado debate hoy

Con cambios en la agenda, el Senado debate hoy

El Senado aprobó la reforma laboral por 42 votos positivos contra 28 negativos y dos abstenciones

El Senado aprobó la reforma laboral por 42 votos positivos contra 28 negativos y dos abstenciones

Lo más popular
El Senado convirtió en ley la reforma laboral y el régimen penal juvenil
1

El Senado convirtió en ley la reforma laboral y el régimen penal juvenil

Jaldo desactivó el paro docente y las clases se inician el martes
2

Jaldo desactivó el paro docente y las clases se inician el martes

Las 10 claves de la nueva reforma laboral: indemnizaciones, período de prueba y vacaciones
3

Las 10 claves de la nueva reforma laboral: indemnizaciones, período de prueba y vacaciones

Punto por punto, qué cambia con la nueva ley que baja la edad de imputabilidad a los 14 años
4

Punto por punto, qué cambia con la nueva ley que baja la edad de imputabilidad a los 14 años

Las dudas sobre el apellido de un gran héroe tucumano
5

Las dudas sobre el apellido de un gran héroe tucumano

En la casa de Raúl Medina sueñan con adoptar al bebé que él rescató cerca de la ruta 302
6

En la casa de Raúl Medina sueñan con adoptar al bebé que él rescató cerca de la ruta 302

Más Noticias
En la casa de Raúl Medina sueñan con adoptar al bebé que él rescató cerca de la ruta 302

En la casa de Raúl Medina sueñan con adoptar al bebé que él rescató cerca de la ruta 302

Caso Érika Álvarez: habría más personas involucradas en el crimen

Caso Érika Álvarez: habría más personas involucradas en el crimen

El Senado convirtió en ley la reforma laboral y el régimen penal juvenil

El Senado convirtió en ley la reforma laboral y el régimen penal juvenil

Jaldo desactivó el paro docente y las clases se inician el martes

Jaldo desactivó el paro docente y las clases se inician el martes

Puntos clave para entender la nueva Ley de reforma laboral

Puntos clave para entender la nueva Ley de reforma laboral

El Gobierno nacional otorgará hasta $85.000 de ayuda escolar anual por hijo

El Gobierno nacional otorgará hasta $85.000 de ayuda escolar anual por hijo

Las dudas sobre el apellido de un gran héroe tucumano

Las dudas sobre el apellido de un gran héroe tucumano

La Municipalidad capitalina propone transformar El Bajo en un barrio como La Boca

La Municipalidad capitalina propone transformar El Bajo en un barrio como La Boca

Comentarios