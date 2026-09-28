A patadas y palazos contra la Legislatura: el video de LLA que desató una ola de repudios
Hace 31 Min Seguir en
Resumen para apurados
- Jóvenes de La Libertad Avanza provocaron repudio en Tucumán tras difundir un video donde destruyen a patadas una maqueta de la Legislatura provincial en señal de protesta.
- La filmación viralizada muestra a los militantes golpeando la estructura simbólica, lo que motivó el unánime rechazo del gobernador Osvaldo Jaldo y diversos legisladores.
- La polémica profundiza la tensión política en Tucumán y pone bajo la lupa los métodos discursivos de las agrupaciones juveniles libertarias de cara al debate público.
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