REPERCUSIONES

A patadas y palazos contra la Legislatura: el video de LLA que desató una ola de repudios

MAQUETA. Los jóvenes de LLA destruyeron una representación de la Legislatura de Tucumán.
MAQUETA. Los jóvenes de LLA destruyeron una representación de la Legislatura de Tucumán. https://www.instagram.com/gosen_ok/

El gobernador Jaldo y legisladores de todo el arco político rechazaron la grabación que hizo un grupo de jóvenes libertarios contra una maqueta del palacio espejado. Qué se dijo.

Hace 31 Min

Resumen para apurados

  • Jóvenes de La Libertad Avanza provocaron repudio en Tucumán tras difundir un video donde destruyen a patadas una maqueta de la Legislatura provincial en señal de protesta.
  • La filmación viralizada muestra a los militantes golpeando la estructura simbólica, lo que motivó el unánime rechazo del gobernador Osvaldo Jaldo y diversos legisladores.
  • La polémica profundiza la tensión política en Tucumán y pone bajo la lupa los métodos discursivos de las agrupaciones juveniles libertarias de cara al debate público.
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