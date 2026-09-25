El gobierno de Javier Milei afronta un vencimiento de U$S800 millones con el FMI

Resumen para apurados
- El gobierno de Javier Milei en Argentina afronta este viernes un vencimiento de U$S800 millones con el FMI para cumplir con el cronograma pactado del acuerdo.
- La cancelación se hará con depósitos del Tesoro en el BCRA para comprar DEG, en paralelo a la revisión técnica del organismo sobre las metas del programa.
- El aval del FMI destrabará U$S1.000 millones para recomponer reservas, clave ante obligaciones en moneda extranjera por casi U$S4.000 millones hacia fin de año.
El gobierno de Javier Milei afronta este viernes un vencimiento de capital por U$S800 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), en una semana marcada además por la misión técnica del organismo para avanzar con la tercera revisión del acuerdo firmado con la Argentina en abril de 2025.
El compromiso forma parte del cronograma oficial de pagos y será atendido por el Tesoro con los depósitos en moneda extranjera que mantiene en el Banco Central (BCRA). Según el último dato disponible, esas tenencias ascendían a U$S2.230 millones al 22 de septiembre.
Para concretar la cancelación, el Ministerio de Economía nacional, a cargo de Luis Caputo, utilizará esos dólares para adquirir Derechos Especiales de Giro (DEG), la unidad de cuenta del FMI, y con esos activos realizará el pago al organismo que conduce Kristalina Georgieva.
La operación se produce mientras los equipos técnicos del Fondo mantienen reuniones con funcionarios del Ministerio de Economía y del BCRA para analizar el cumplimiento de las metas previstas en el programa económico. La misión comenzó el lunes y su resultado será determinante para el desembolso pendiente de U$S1.000 millones, con el que el Tesoro espera recomponer posteriormente los fondos utilizados para afrontar el vencimiento.
Según una fuente familiarizada con la operación, se trata de una mecánica habitual dentro del programa financiero. El Tesoro utiliza los dólares disponibles en el BCRA para comprar los DEG y, si se aprueba la revisión, esos recursos son posteriormente compensados mediante el desembolso del organismo, consignó el sitio Infobae.
La adquisición de DEG no constituye un financiamiento ni genera nueva deuda, según la explicación brindada por esa fuente. Tampoco implica la activación del swap bilateral. Se trata de activos de reserva internacional creados por el FMI para complementar las reservas oficiales de sus países miembros.
Los vencimientos que vienen
El pago de este viernes no es el único compromiso que deberá afrontar el Gobierno durante los próximos meses. Entre septiembre y diciembre de 2026, los vencimientos de deuda en moneda extranjera rondan los U$S4.000 millones.
Un informe de la consultora Analytica estimó obligaciones por U$S3.826 millones durante los últimos cuatro meses del año. El cronograma incluye pagos a acreedores privados, al FMI, compromisos vinculados con el Bopreal y obligaciones con otros organismos internacionales.
En septiembre, los vencimientos alcanzan U$S1.452 millones, de los cuales U$S800 millones corresponden al pago de capital al FMI que debe concretarse este viernes.
Para octubre, noviembre y diciembre, las obligaciones son menores, aunque en el acumulado del período todavía representan una agenda cercana a los U$S4.000 millones.
Una estimación similar realizó la consultora Eco Go, que calculó que todavía restan compromisos por U$S4.100 millones durante 2026. Cerca de la mitad corresponde a pagos de capital e intereses al FMI, incluido el vencimiento de septiembre.
El resto del calendario contempla compromisos puntuales con otros organismos internacionales y el pago de cupones de bonos soberanos denominados en dólares.
Así, mientras el gobierno de Milei atraviesa la revisión del programa con el FMI y afronta el vencimiento de U$S800 millones de este viernes, el Tesoro deberá atender durante el último tramo del año una serie de obligaciones en moneda extranjera por varios miles de millones de dólares.