El gobierno de Javier Milei afronta un vencimiento de U$S800 millones con el FMI

La operación se produce mientras los equipos técnicos del Fondo mantienen reuniones con funcionarios del Ministerio de Economía y del BCRA para analizar el cumplimiento de las metas previstas en el programa económico. La misión comenzó el lunes y su resultado será determinante para el desembolso pendiente de U$S1.000 millones, con el que el Tesoro espera recomponer posteriormente los fondos utilizados para afrontar el vencimiento.