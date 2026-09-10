Morosidad en Argentina: el FMI relativizó el aumento y pidió profundizar el crédito

Resumen para apurados
- En Washington, el FMI descartó hoy que la suba de morosidad en Argentina sea riesgosa porque el endeudamiento familiar es bajo, y pidió ampliar el financiamiento.
- La mora crediticia subió al 7,7% general y supera el 12% en tarjetas de crédito, aunque los bancos cuentan con altos niveles de liquidez y provisiones que cubren los impagos.
- El organismo fijó para el 21 de septiembre la próxima misión técnica al país y remarcó que profundizar el crédito será clave para consolidar la estabilidad y el crecimiento.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) hizo referencia al aumento de la morosidad de los hogares argentinos, aunque el organismo descartó que el fenómeno represente, por ahora, una amenaza significativa para la estabilidad financiera. En ese contexto, el Fondo planteó la necesidad de profundizar el crédito y ampliar el acceso al financiamiento.
“Estamos monitoreando el reciente aumento en las tasas de morosidad de los hogares. No consideramos que esto represente una vulnerabilidad financiera significativa para Argentina”, afirmó Julie Kozack, vocera del FMI, durante una conferencia en Washington.
Según los últimos datos oficiales citados durante la conferencia, la irregularidad en los pagos alcanza al 7,7% del total de los préstamos. El nivel es más elevado en el financiamiento destinado a las familias: supera el 12% en las tarjetas de crédito y es mayor al 16% en los préstamos personales.
Kozack explicó que la situación de los hogares no implica, según la evaluación del organismo, un riesgo relevante para el sistema financiero debido a que el nivel de endeudamiento se mantiene relativamente bajo. “Básicamente, observamos que el endeudamiento de los hogares en el país se mantiene relativamente bajo: ronda el 8% del PIB, una cifra inferior a la de muchos otros países de América Latina”, sostuvo, consignó el sitio TN.
La funcionaria también destacó la posición de los bancos frente al incremento de los incumplimientos. Según señaló, las entidades cuentan con buenos niveles de capitalización y liquidez y disponen de provisiones que cubren más del 85% de sus préstamos en situación de incumplimiento.
El FMI, además, consideró que el escenario de mayor morosidad no debería derivar en una retracción del financiamiento. Por el contrario, Kozack remarcó que será importante ampliar el crédito para profundizar el mercado financiero argentino.
“En general, el sistema bancario argentino es bastante reducido; por ello, profundizar dichos mercados -facilitando el acceso al crédito y canalizando el ahorro de los argentinos hacia inversiones y oportunidades- será fundamental de cara al futuro”, afirmó.
La portavoz señaló que el gobierno de Javier Milei ya trabaja en mecanismos destinados a desarrollar fuentes de financiamiento a más largo plazo. En ese sentido, vinculó esa estrategia con el objetivo de consolidar los avances alcanzados en materia de estabilización y crecimiento.
Más allá de la evolución de la morosidad, el FMI volvió a destacar los resultados del programa económico del gobierno de Milei. Kozack resaltó los avances en materia de superávit fiscal, reducción de la inflación, crecimiento, disminución de la pobreza, recomposición de las reservas internacionales y fortalecimiento de la confianza del mercado.
Ante una consulta sobre los resultados negativos registrados en la industria y la construcción, la funcionaria relativizó el impacto de los datos mensuales y pidió observar la trayectoria general de la economía y las reformas implementadas.
“Si bien es cierto que a veces se observan altibajos en los datos mensuales, nuestro enfoque se centra en la trayectoria general y en las reformas y políticas que respaldarán dicha trayectoria”, señaló.
De todos modos, Kozack planteó que todavía existen desafíos para la economía argentina. Entre las prioridades mencionó la recomposición de los colchones de reservas, la reducción del riesgo de financiamiento, la preservación del ancla fiscal y el fortalecimiento de los marcos de política para enfrentar eventuales shocks futuros.
La funcionaria también señaló que el crecimiento argentino estuvo impulsado principalmente por los sectores energético, minero y agrícola y consideró beneficioso ampliar esa base. Además, sostuvo que la propuesta de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA) debería contribuir al proceso de desinflación y, a largo plazo, mejorar los ingresos reales de los hogares.
En paralelo, el FMI anticipó el inicio de la próxima revisión del programa con Argentina. Según informó Kozack, la próxima misión del staff del organismo está prevista para el 21 de septiembre, publicó el sitio Infobae.