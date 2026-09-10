Morosidad en Argentina: el FMI relativizó el aumento y pidió profundizar el crédito

Kozack explicó que la situación de los hogares no implica, según la evaluación del organismo, un riesgo relevante para el sistema financiero debido a que el nivel de endeudamiento se mantiene relativamente bajo. “Básicamente, observamos que el endeudamiento de los hogares en el país se mantiene relativamente bajo: ronda el 8% del PIB, una cifra inferior a la de muchos otros países de América Latina”, sostuvo, consignó el sitio TN.