A los 60 años corrió su maratón número 50 y confesó su secreto: "Los últimos dos kilómetros se corren con el corazón"

Desde entonces, Farall no faltó casi nunca a la gran cita del running porteño. Solo un año no corrió, pero igual fue a alentar porque estaba lesionado. Entre las carreras que más atesora menciona el Maratón de París de 2018 y el de Disney de 2017. "En Francia había 49.000 personas. Recorrés todos los lugares emblemáticos: largamos en el Arco del Triunfo y terminamos en los Campos Elíseos. Pasábamos por la Torre Eiffel en el kilómetro 29", relata. En Orlando, en cambio, la particularidad es el horario: se larga a las 4.30 de la mañana porque los parques tienen que abrir al público a las 9. "Corrí por los cuatro parques: Hollywood Studios, Epcot, Magic Kingdom y Animal Kingdom".