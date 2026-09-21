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Mercado automotor: la financiación alcanzó 32.886 operaciones en agosto

Las operaciones prendarias cayeron 16,6% interanual. En el segmento de 0 km se registraron 22.439 prendas, mientras que en usados fueron 10.447.

Vehículos usados. ARCHIVO
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Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • En agosto, el mercado automotor argentino registró 32.886 créditos prendarios, una baja interanual del 16,6% por menor dinamismo económico, según Siomaa.
  • Los 0 km concentraron el 68,2% de los préstamos impulsados por financieras de marca y planes de ahorro, mientras los usados cayeron 21,4% con dominio bancario.
  • Pese a financiar la mitad de los patentamientos nuevos, el sector depende de una mayor estabilidad y tasas competitivas para reactivar la demanda de vehículos usados.
Resumen generado con IA

El mercado automotor cerró agosto con 32.886 operaciones de financiación prendaria, lo que representó una baja del 0,9% respecto de julio y del 16,6% frente al mismo mes de 2025, según el informe de Siomaa. La financiación alcanzó al 16,4% del total de las transacciones del sector.

Del total de operaciones financiadas, 22.439 correspondieron a vehículos 0 km, con una leve suba del 0,4% mensual y una caída del 14,2% interanual. El crédito prendario alcanzó así al 49,9% de los patentamientos de unidades nuevas durante agosto.

En el caso de los vehículos usados, se registraron 10.447 operaciones financiadas, un 3,5% menos que en julio y un 21,4% por debajo de agosto de 2025. La penetración del financiamiento sobre el total de transferencias se ubicó en 6,7%.

La composición de las operaciones prendarias del mes mostró un predominio de los vehículos nuevos: el 68,2% correspondió a 0 km y el 31,8% a usados. En el acumulado del año, la participación fue de 70,6% para las unidades nuevas y de 29,4% para los vehículos usados.

En el segmento de 0 km, las financieras de marca concentraron el 43,1% de las operaciones prendarias acumuladas en el año, seguidas por los planes de ahorro, con el 41%, y los bancos, con el 13,5%.

Para los usados, en tanto, los bancos representaron el 34,9% de las operaciones financiadas en el acumulado de 2026. Las financieras concentraron el 22,9%, las financieras de marca el 14,9% y el segmento de otros acreedores el 16,8%.

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