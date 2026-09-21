Mercado automotor: la financiación alcanzó 32.886 operaciones en agosto

Resumen para apurados
- En agosto, el mercado automotor argentino registró 32.886 créditos prendarios, una baja interanual del 16,6% por menor dinamismo económico, según Siomaa.
- Los 0 km concentraron el 68,2% de los préstamos impulsados por financieras de marca y planes de ahorro, mientras los usados cayeron 21,4% con dominio bancario.
- Pese a financiar la mitad de los patentamientos nuevos, el sector depende de una mayor estabilidad y tasas competitivas para reactivar la demanda de vehículos usados.
El mercado automotor cerró agosto con 32.886 operaciones de financiación prendaria, lo que representó una baja del 0,9% respecto de julio y del 16,6% frente al mismo mes de 2025, según el informe de Siomaa. La financiación alcanzó al 16,4% del total de las transacciones del sector.
Del total de operaciones financiadas, 22.439 correspondieron a vehículos 0 km, con una leve suba del 0,4% mensual y una caída del 14,2% interanual. El crédito prendario alcanzó así al 49,9% de los patentamientos de unidades nuevas durante agosto.
En el caso de los vehículos usados, se registraron 10.447 operaciones financiadas, un 3,5% menos que en julio y un 21,4% por debajo de agosto de 2025. La penetración del financiamiento sobre el total de transferencias se ubicó en 6,7%.
La composición de las operaciones prendarias del mes mostró un predominio de los vehículos nuevos: el 68,2% correspondió a 0 km y el 31,8% a usados. En el acumulado del año, la participación fue de 70,6% para las unidades nuevas y de 29,4% para los vehículos usados.
En el segmento de 0 km, las financieras de marca concentraron el 43,1% de las operaciones prendarias acumuladas en el año, seguidas por los planes de ahorro, con el 41%, y los bancos, con el 13,5%.
Para los usados, en tanto, los bancos representaron el 34,9% de las operaciones financiadas en el acumulado de 2026. Las financieras concentraron el 22,9%, las financieras de marca el 14,9% y el segmento de otros acreedores el 16,8%.