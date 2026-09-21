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Crisis de ingresos: casi 8 de cada 10 personas que se endeudaron lo hicieron para pagar alimentos, salud y tarifas

En los sectores de menores recursos, la proporción de familias endeudadas escala por encima del 70%.

Cada vez son más los argentinos endeudados.
Cada vez son más los argentinos endeudados. Fuente: iProUP
Indalecio Francisco Sanchez
Por Indalecio Francisco Sanchez Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • En Argentina, casi 8 de cada 10 personas endeudadas tomaron créditos para costear alimentos, salud y tarifas ante la crisis de ingresos actual.
  • El fenómeno se profundiza en sectores vulnerables, donde más del 70% de las familias recurre al financiamiento para cubrir consumos esenciales.
  • La situación alerta sobre el deterioro socioeconómico y el riesgo de sobreendeudamiento en los hogares para satisfacer necesidades básicas.
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