¿Cuáles son los beneficios de la Ley de Biocombustibles?

Resumen para apurados
- El Senado argentino aprobó la media sanción de la ley de biocombustibles, elevando los cortes de mezcla obligatoria para potenciar la industria energética y el agro.
- La iniciativa sustituye importaciones de nafta por bioetanol de caña y maíz, eliminando el régimen de cupos y precios oficiales mediante licitaciones competitivas.
- Con un horizonte de previsibilidad de 15 años, el sector proyecta inversiones por U$S 1.000 millones, consolidando la transición energética y el empleo regional.
Tras la media sanción en el Senado del proyecto de biocombustibles, el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) celebró la aprobación de la iniciativa al considerar que se trata de “un paso fundamental hacia el desarrollo sustentable, el agregado de valor en origen y la consolidación de la transición energética en la Argentina”. El nuevo marco regulatorio establece un incremento gradual en los cortes obligatorios de mezcla, elevando el bioetanol al 15% en las naftas y el biodiésel al 10% en el gasoil.
“Esta previsibilidad normativa impulsará de manera directa a las cadenas productivas de la soja, el maíz y la caña de azúcar, fortaleciendo el entramado productivo del interior del país”, indicó el CAA por medio de un comunicado. Asimismo, la entidad calcula que esa norma puede favorecer la llegada de alrededor de U$S 1.000 millones en inversiones, con el fin de ampliar la capacidad instalada, en infraestructura, en desarrollo tecnológico y en la generación de energías limpias.
El Centro Azucarero Argentino también fijó su postura respecto del respaldo parlamentario a una iniciativa ampliamente solicitada por las provincias productoras de biocombustible. Su presidente, Jorge Feijóo, señaló a LA GACETA que la iniciativa es beneficiosa para la Argentina.
“La capacidad de producción de naftas en nuestro país opera al máximo, por lo que, para satisfacer la demanda, además del bioetanol de caña de azúcar y maíz, es necesario importar volúmenes significativos de naftas (754.000 m3 a un costo de U$S 416 millones en 2025), los que podrían ser progresivamente reemplazado por bioetanol de producción nacional y evitar que se dilapiden divisas”, explicó el dirigente.
Feijóo fundamentó las razones por las cuales el sector Sucroalcoholero argentino apoya este proyecto:
- Refleja las aspiraciones para reemplazar el actual sistema de cupos por empresa y precios oficiales por licitaciones competitivas y posibilidad de contratos a término)
- Mantiene la distribución actual del 6% para caña de azúcar y 6% para maíz en el corte obligatorio del 12%.
- Contempla que el corte obligatorio sea del 15% al año de sancionarse la ley.
- Brinda un horizonte de previsibilidad de 15 años para nuevas inversiones.
- Las provincias podrán establecer regímenes de fomento propios con porcentajes de mezcla superiores a los obligatorios establecidos para el orden nacional.
- Y es importantes para el consumidor porque:
- El bioetanol es competitivo frente a las naftas y aditivos (MTBE y Tolueno) importados que sustituye y sustituirá.
- Con este proyecto se evitará un mercado monopólico, porque establece que cada elaboradora de bioetanol no puede exceder del 20% de la demanda anual, lo que además permite la participación de muchas empresas elaboradoras.