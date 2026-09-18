¿Cuáles son los beneficios de la Ley de Biocombustibles?

Tras la media sanción en el Senado del proyecto de biocombustibles, el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) celebró la aprobación de la iniciativa al considerar que se trata de “un paso fundamental hacia el desarrollo sustentable, el agregado de valor en origen y la consolidación de la transición energética en la Argentina”. El nuevo marco regulatorio establece un incremento gradual en los cortes obligatorios de mezcla, elevando el bioetanol al 15% en las naftas y el biodiésel al 10% en el gasoil.