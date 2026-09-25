La actividad económica registró una fuerte caída durante julio

Datos trimestrales

“Esa dinámica también se observa en los datos trimestrales. El PBI desestacionalizado había crecido 0,7% en el primer trimestre respecto del último trimestre de 2025, pero en el segundo trimestre registró una caída de 0,6% frente a los primeros tres meses del año. Aun así, el nivel de actividad se ubicó 2,0% por encima del segundo trimestre de 2025”, indicó. El dato efectivo del segundo trimestre resultó, además, algo mejor que lo que anticipaba el último REM: el de agosto esperaba una contracción desestacionalizada de 0,9%, frente al descenso finalmente observado de 0,6%. Hacia adelante, el consenso proyecta una recuperación de 1,1% en el tercer trimestre y de 1,3% en el cuarto. En ese escenario, la debilidad observada en los últimos meses sería consistente con una recuperación irregular.