La actividad económica registró una fuerte caída durante julio

El estimador mensual de actividad económica (EMAE) registró en julio una caída de 1,4% en la comparación interanual y de 2,9% respecto a junio en la medición desestacionalizada. Así, se mantuvo el efecto serrucho con este indicador clave, que alterna subas y bajas. En cuatro de los siete meses relevados la actividad subió, y en tres bajó, de acuerdo con los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).
Con relación a igual mes de 2025, siete de los 15 sectores de actividad que conforman el EMAE registraron subas durante el séptimo mes del año, de acuerdo con el reporte del organismo estadístico nacional. En términos interanuales, se destacaron Pesca (424,5%) y Explotación de minas y canteras (8,4%). Estas actividades fueron a su vez las de mayor incidencia positiva en la variación interanual del EMAE, seguidas por Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (0,7%). La suma de estos sectores aportó 1 punto porcentual (p.p.) a la variación interanual del EMAE. Por su parte, ocho sectores registraron caídas interanuales, entre los que se destaca Comercio mayorista, minorista y reparaciones (-5,1% interanual). Este sector, junto con Industria manufacturera (-4,6%), le restaron 1,3 punto a la variación interanual del EMAE.
Para Facundo Beltramone, economista de la Fundación Libertad, los datos oficiales “muestran una señal de debilidad en el margen. En términos desestacionalizados y respecto de junio, la producción industrial manufacturera cayó 5,0%, la construcción 4,6% y la producción minera 0,9%”. “A la misma señal se sumó el comercio exterior: las exportaciones retrocedieron 4,9% y las importaciones 4,5% frente al mes anterior. En conjunto, los indicadores conocidos anticipan un julio débil para el nivel de actividad”, indicó. El analista remarcó que los datos “deben leerse dentro de una trayectoria que viene mostrando bastante volatilidad. El EMAE desestacionalizado aumentó 0,4% en enero, cayó 2,6% en febrero, rebotó 3,5% en marzo, volvió a retroceder 1,5% en abril y 0,5% en mayo, y creció 0,8% en junio. Más que una trayectoria lineal, durante 2026 aparece una economía moviéndose en forma de serrucho, alternando correcciones y recuperaciones mensuales”.
Datos trimestrales
“Esa dinámica también se observa en los datos trimestrales. El PBI desestacionalizado había crecido 0,7% en el primer trimestre respecto del último trimestre de 2025, pero en el segundo trimestre registró una caída de 0,6% frente a los primeros tres meses del año. Aun así, el nivel de actividad se ubicó 2,0% por encima del segundo trimestre de 2025”, indicó. El dato efectivo del segundo trimestre resultó, además, algo mejor que lo que anticipaba el último REM: el de agosto esperaba una contracción desestacionalizada de 0,9%, frente al descenso finalmente observado de 0,6%. Hacia adelante, el consenso proyecta una recuperación de 1,1% en el tercer trimestre y de 1,3% en el cuarto. En ese escenario, la debilidad observada en los últimos meses sería consistente con una recuperación irregular.
La perspectiva anual ayuda todavía más a ordenar la discusión. El PBI creció 4,5% en 2025 y el último REM espera una expansión de 2,1% en 2026, 2,9% en 2027 y 3,0% en 2028. Para 2027, el escenario oficial es más expansivo: el proyecto de Presupuesto 2027 proyecta un crecimiento del 4%, frente al 2,9% esperado por el consenso relevado por el Banco Central. Argentina podría encadenar cuatro años consecutivos de crecimiento, algo que no ocurre desde hace dos décadas. La última vez que completó al menos cuatro años seguidos de expansión fue durante el ciclo que se extendió hasta 2008.