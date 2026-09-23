Elecciones en la UNT: confirman a las autoridades de Psicología y desestiman el recurso opositor
La Cámara Federal de Apelaciones desestimó el recurso de la lista opositora por considerar que la impugnación fue extemporánea y presentada ante una Junta Electoral sin competencia para anular una elección ya realizada.
Resumen para apurados
- La Cámara Federal de Apelaciones ratificó a las autoridades electas de Psicología en la UNT al desestimar el recurso opositor por considerarlo extemporáneo e improcedente.
- La lista opositora había impugnado los comicios ante una Junta Electoral que carecía de competencia legal para anular una elección que ya se había llevado a cabo.
- El fallo judicial cierra la disputa electoral en la unidad académica, asegurando la asunción y estabilidad institucional de las autoridades consagradas en las urnas.
Escuchar nota
Tu navegador no soporta HTML5 audio
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas Universidad Nacional de TucumánFacultad de Psicología de la Universidad Nacional de TucumánFernando PoviñaCámara Federal de Apelaciones de TucumánMario LealRicardo SanjuanMarina Cossio de MercauSergio Pagani
Lo más popular
Ranking notas premium