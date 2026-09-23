Resolución

Elecciones en la UNT: confirman a las autoridades de Psicología y desestiman el recurso opositor

La Cámara Federal de Apelaciones desestimó el recurso de la lista opositora por considerar que la impugnación fue extemporánea y presentada ante una Junta Electoral sin competencia para anular una elección ya realizada.

La polémica se había instalado en la Facultad de Psicología de la UNT.
La polémica se había instalado en la Facultad de Psicología de la UNT.
Juan Manuel Montero
Por Juan Manuel Montero Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La Cámara Federal de Apelaciones ratificó a las autoridades electas de Psicología en la UNT al desestimar el recurso opositor por considerarlo extemporáneo e improcedente.
  • La lista opositora había impugnado los comicios ante una Junta Electoral que carecía de competencia legal para anular una elección que ya se había llevado a cabo.
  • El fallo judicial cierra la disputa electoral en la unidad académica, asegurando la asunción y estabilidad institucional de las autoridades consagradas en las urnas.
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