Fuerte sanción disciplinaria: tras la condena, cancelan por cinco años la matrícula del abogado Gustavo Morales
En una resolución unánime, el Tribunal de Ética consideró que los delitos cometidos en el ejercicio profesional afectaron de modo irreparable el decoro del foro y rechazó todos los planteos de nulidad.
Resumen para apurados
- El Tribunal de Ética del Colegio de Abogados de Tucumán canceló por cinco años la matrícula de Gustavo Morales tras ser condenado por delitos en su ejercicio profesional.
- La decisión se tomó de forma unánime al considerar que sus actos dañaron el decoro del foro, rechazando a la vez todos los planteos de nulidad presentados por la defensa.
- La inhabilitación sienta un severo precedente disciplinario en el fuero local e impedirá a Morales ejercer la abogacía hasta que se cumpla el plazo de la sanción.
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