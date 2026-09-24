La Batalla de Tucumán, y la deuda a saldar

Los historiadores tucumanos que han revisado el episodio muchas veces y con rigurosidad coinciden en algo que la efeméride escolar no siempre logra transmitir: la Batalla de Tucumán no fue solo un triunfo militar, sino un acto colectivo. La provincia entera se volcó al esfuerzo bélico, y esa entrega tuvo protagonistas que la historia oficial tardó en reconocer. Verbigracia: Juana Moro, Magdalena “Macacha” Güemes de Tejada y María Remedios del Valle. Esta tríada forma parte de una lista de mujeres cuyo papel en la gesta fue, durante generaciones, reducido a una nota al pie, en el mejor de los casos. Pero ese mismo patrón de invisibilización alcanzó a la batalla en su conjunto. A diferencia de lo ocurrido en Salta, donde un monumento nacional recuerda desde comienzos del siglo XX la victoria de 1813, Tucumán no cuenta con un memorial de escala equivalente para el Campo de las Carreras, pese a que esa victoria permitió, después, consolidar el triunfo salteño. La desproporción no es un detalle administrativo: revela cómo una ciudad puede honrar a un prócer con una plaza y una estatua, pero sin terminar de asumir públicamente lo que aquel 24 de Septiembre significó para el destino de lo que luego sería un país.