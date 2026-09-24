Cumplió un año el servicio de Bicilagos en el Parque 9 de Julio

La funcionaria recordó el estado previo del sector antes de la intervención municipal: “Era un espacio que estaba abandonado. Se ha trabajado muchísimo con el mantenimiento del lago, la limpieza y también el cuidado de la flora y la fauna. El año pasado, como broche de oro, pusimos en funcionamiento las bicilagos, que ya han recibido a más de 24.000 vecinos y vecinas que han pedaleado en este hermoso lago San Miguel”.