Cumplió un año el servicio de Bicilagos en el Parque 9 de Julio

La propuesta de los Bicilagos en el Lago San Miguel del Parque 9 de Julio se afirma como una de las alternativas recreativas al aire libre más convocantes de la ciudad, informó la Municipalidad.
“El 12 de septiembre ya cumplieron un año funcionando en el marco del plan de valorización de los espacios públicos que lleva adelante este Municipio”, destacó la secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Julieta Migliavacca.
La funcionaria recordó el estado previo del sector antes de la intervención municipal: “Era un espacio que estaba abandonado. Se ha trabajado muchísimo con el mantenimiento del lago, la limpieza y también el cuidado de la flora y la fauna. El año pasado, como broche de oro, pusimos en funcionamiento las bicilagos, que ya han recibido a más de 24.000 vecinos y vecinas que han pedaleado en este hermoso lago San Miguel”.
Gratis
El servicio es totalmente gratuito y está disponible de martes a domingo. Con la llegada de los días más cálidos, la actividad ya opera bajo el esquema de horarios de verano: Martes a viernes: de 14 a 20. Sábados y domingos: en doble turno, de 10 h a 13 y de 15 a 20.
Para acceder a los paseos, los vecinos deben presentarse con su DNI físico, donde el personal a cargo toma sus datos. Pueden subir menores a partir de los 5 años de edad, siempre acompañados por un adulto responsable.
Durante el paseo, las familias pueden disfrutar del entorno natural del parque y observar las especies acuáticas y aves que habitan en el predio, como peces, tortugas, patos y gansos. En ese sentido, la secretaria de Ambiente apeló a la colaboración ciudadana para preservar el sector: “Hacemos un pedido muy especial para disfrutar del espacio de manera responsable, no tirando alimentos ni residuos en el lago ni en el perilago. Así podemos trabajar juntos en construir una ciudad limpia y amigable con el ambiente”, concluyó.