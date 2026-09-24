SociedadActualidad

Cumplió un año el servicio de Bicilagos en el Parque 9 de Julio

Más de 24.000 personas han pedaleado en los botes instalados en el lago San Miguel

Cumplió un año el servicio de Bicilagos en el Parque 9 de Julio
24 Septiembre 2026

La propuesta de los Bicilagos en el Lago San Miguel del Parque 9 de Julio se afirma como una de las alternativas recreativas al aire libre más convocantes  de la ciudad, informó la Municipalidad. 

“El 12 de septiembre ya cumplieron un año funcionando en el marco del plan de valorización de los espacios públicos que lleva adelante este Municipio”, destacó la secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Julieta Migliavacca. 

Operativo en el Lago San Miguel: realizaron controles e inspecciones en el espacio público

Operativo en el Lago San Miguel: realizaron controles e inspecciones en el espacio público

La funcionaria recordó el estado previo del sector antes de la intervención municipal: “Era un espacio que estaba abandonado. Se ha trabajado muchísimo con el mantenimiento del lago, la limpieza y también el cuidado de la flora y la fauna. El año pasado, como broche de oro, pusimos en funcionamiento las bicilagos, que ya han recibido a más de 24.000 vecinos y vecinas que han pedaleado en este hermoso lago San Miguel”. 

Gratis

El servicio es totalmente gratuito y está disponible de martes a domingo. Con la llegada de los días más cálidos, la actividad ya opera bajo el esquema de horarios de verano: Martes a viernes: de 14 a 20. Sábados y domingos: en doble turno, de 10 h a 13 y de 15 a 20.

El libro del parque 9 de Julio y el lago San Miguel: "Una mirada integral al patrimonio natural y cultural de Tucumán"

El libro del parque 9 de Julio y el lago San Miguel: Una mirada integral al patrimonio natural y cultural de Tucumán
Cumplió un año el servicio de Bicilagos en el Parque 9 de Julio

Para acceder a los paseos, los vecinos deben presentarse con su DNI físico, donde el personal a cargo toma sus datos. Pueden subir menores a partir de los 5 años de edad, siempre acompañados por un adulto responsable. 

Cumplió un año el servicio de Bicilagos en el Parque 9 de Julio

En imágenes: salvan a un perrito que cayó a un canal en el Lago San Miguel

En imágenes: salvan a un perrito que cayó a un canal en el Lago San Miguel

Durante el paseo, las familias pueden disfrutar del entorno natural del parque y observar las especies acuáticas y aves que habitan en el predio, como peces, tortugas, patos y gansos. En ese sentido, la secretaria de Ambiente apeló a la colaboración ciudadana para preservar el sector: “Hacemos un pedido muy especial para disfrutar del espacio de manera responsable, no tirando alimentos ni residuos en el lago ni en el perilago. Así podemos trabajar juntos en construir una ciudad limpia y amigable con el ambiente”, concluyó.


Temas San Miguel de TucumánParque 9 de Julio Lago San MiguelJulieta Migliavacca
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Anticonceptivos para hombres: una oportunidad para hablar de responsabilidad compartida
1

Anticonceptivos para hombres: una oportunidad para hablar de responsabilidad compartida

Cumplió un año el servicio de Bicilagos en el Parque 9 de Julio
2

Cumplió un año el servicio de Bicilagos en el Parque 9 de Julio

3

La Batalla de Tucumán, y la deuda a saldar

4

Cartas de lectores: el traslado de la Virgen

5

Cartas de lectores: símbolos para la bandera de la provincia

Ranking notas premium
¿Se acabó la fiesta narco en Tucumán?
1

¿Se acabó la fiesta narco en Tucumán?

Los incidentes en Graneros agruparon a la oposición en la Legislatura
2

Los incidentes en Graneros agruparon a la oposición en la Legislatura

El camino del Bernel, la otra opción que gana adeptos para evitar el caos del Camino del Perú
3

"El camino del Bernel", la otra opción que gana adeptos para evitar el caos del Camino del Perú

El municipio auditó al Tribunal de Faltas y detectó serias ineficiencias en el manejo de expedientes
4

El municipio auditó al Tribunal de Faltas y detectó "serias ineficiencias" en el manejo de expedientes

Una testigo reveló quién atentó contra Facundo Ale, hijo del Mono Ale
5

Una testigo reveló quién atentó contra Facundo Ale, hijo del "Mono" Ale

Más Noticias
Así funcionarán los servicios municipales durante el feriado del 24 de septiembre en Tucumán

Así funcionarán los servicios municipales durante el feriado del 24 de septiembre en Tucumán

Flores y colores en la peatonal: ¿qué te parece el nuevo rincón primaveral?

Flores y colores en la peatonal: ¿qué te parece el nuevo rincón primaveral?

Viviana Canosa reveló qué jugador de fútbol le escribió y contó la propuesta que aceptó después de siete años

Viviana Canosa reveló qué jugador de fútbol le escribió y contó la propuesta que aceptó después de siete años

Cuánto cobrará en octubre un camionero con el nuevo aumento acordado por el gremio de Moyano

Cuánto cobrará en octubre un camionero con el nuevo aumento acordado por el gremio de Moyano

Fito Páez habló por primera vez de Sofía Gala y dejó una contundente definición sobre su relación

Fito Páez habló por primera vez de Sofía Gala y dejó una contundente definición sobre su relación

Sismo en Salta esta madrugada: un temblor leve se registró cerca de Cafayate

Sismo en Salta esta madrugada: un temblor leve se registró cerca de Cafayate

Familias piden lugar afuera del Hospital de Niños

Familias piden lugar afuera del Hospital de Niños

Por qué el Camino del Perú ya no puede pensarse como ruta

Por qué el Camino del Perú ya no puede pensarse como ruta

Comentarios