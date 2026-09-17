La confianza de los consumidores mejoró en septiembre y el Interior lideró la recuperación

Resumen para apurados
- En septiembre, la confianza del consumidor en Argentina creció 2,37% impulsada por el Interior y los sectores de menores ingresos, según la Universidad Torcuato Di Tella.
- La suba respondió a una mayor percepción económica personal (+11,3%), pese a la baja en CABA (-6,8%) y la menor intención de compra de bienes durables e inmuebles.
- Las expectativas futuras avanzaron 3,8%, aunque el indicador general aún se ubica 13% por debajo del pico de enero de 2025, evidenciando una recuperación dispar.
El Índice de Confianza del Consumidor (ICC) registró una mejora durante septiembre y alcanzó los 41,18 puntos, según el relevamiento realizado por el Centro de Investigación en Finanzas de la Universidad Torcuato Di Tella. El indicador avanzó 2,37% respecto de agosto y también mostró una variación positiva del 3,44% en comparación con septiembre de 2025.
El estudio fue realizado entre el 1 y el 9 de septiembre sobre una muestra de 1.000 personas mayores de 18 años residentes en grandes centros urbanos del país, entre ellas Resistencia. El relevamiento tiene un margen de error estadístico de ±3,5%.
La evolución de la confianza, sin embargo, no fue uniforme en todo el país. El mayor crecimiento mensual se registró en el Interior, donde el índice subió 5,23% y llegó a los 46,11 puntos. De esta manera, la región quedó con el nivel de confianza más alto entre las zonas analizadas.
En el Gran Buenos Aires (GBA), el indicador también tuvo una evolución positiva. Aumentó 3,33% durante septiembre y alcanzó los 39,55 puntos. Además, acumuló una mejora interanual del 7,50%.
La Ciudad de Buenos Aires mostró, en cambio, un comportamiento diferente. Allí la confianza de los consumidores cayó 6,78% en términos mensuales y 8,53% respecto de septiembre de 2025, hasta ubicarse en 37,16 puntos.
Fuerte aumento entre los hogares de menores ingresos
Las diferencias también fueron marcadas de acuerdo con el nivel socioeconómico de los hogares.
Entre los hogares de menores ingresos, la confianza aumentó 12,33% durante septiembre y llegó a los 41,29 puntos. En el segmento de mayores ingresos, en cambio, el índice retrocedió 4,07% y quedó en 40,95 puntos.
En la comparación interanual, los dos grupos presentaron mejoras. La confianza creció 4,82% entre los hogares de menores ingresos y 2,24% entre los de mayores ingresos.
Uno de los principales movimientos del mes se registró en la percepción sobre la situación económica personal. Ese componente del índice aumentó 11,33% y alcanzó los 43,04 puntos. Entre los hogares de menores ingresos, el avance fue todavía más pronunciado, con una suba del 21,73%.
Mejoraron las expectativas hacia el futuro
El relevamiento también mostró una mejora en las expectativas de los consumidores sobre las condiciones económicas futuras.
El subíndice de condiciones futuras aumentó 3,80% durante septiembre y alcanzó los 49,15 puntos. El indicador de condiciones presentes, por su parte, tuvo una variación positiva más moderada, del 0,33%, y llegó a los 33,22 puntos.
No todos los componentes del índice evolucionaron en la misma dirección. La percepción sobre la situación económica del país cayó 0,75% en relación con agosto.
También retrocedió 3,42% el indicador relacionado con las posibilidades de compra de bienes durables e inmuebles, un componente que suele reflejar las expectativas de los consumidores respecto de su capacidad de realizar gastos de mayor magnitud.
Cómo evolucionó la confianza desde 2024
El nivel de septiembre se encuentra todavía por debajo del máximo alcanzado durante la actual gestión. El ICC llegó a 47,38 puntos en enero de 2025 y, desde entonces, acumula una caída del 13,09%.
La comparación con el piso registrado en enero de 2024 muestra otra perspectiva. En aquel momento, el índice había descendido hasta los 35,60 puntos. Desde entonces, la confianza acumula una recuperación del 15,67%.