¿Cómo enfriar una casa sin aire acondicionado? Así es la idea ganadora de cuatro estudiantes santiagueñas

Para la docente, ese descubrimiento justifica que las escuelas tengan más oportunidades de acercarse a los espacios científicos locales. “Estaría bueno que se siga haciendo año a año, que no sea solamente por el marco de los diez años, sino que quede también como una visita anual para las distintas instituciones, para que los alumnos se motiven, conozcan, que también se puede generar ciencia aquí en Santiago del Estero”, planteó.