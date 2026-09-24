OpiniónCartas de lectores

Cartas de lectores: el traslado de la Virgen
24 Septiembre 2026

A más de dos meses de lo acontecido en la celebración del 9 de Julio, con referencia al traslado de la Virgen de la Merced a la vigilia de tan importante acontecimiento, se esperó hasta el 18 de septiembre -como se informó en LA GACETA- para que el padre Abel Álvarez diera su explicación, argumentando que fue por cambio de protocolo, ya que la Basílica no recibe invitación ni acreditación oficial. Entonces, pregunto: ¿puede la imagen quedar bajo responsabilidad de terceros, sabiendo ya que por protocolo no se permite el ingreso de la Virgen a la Casa Histórica e igual fue llevada? Asimismo, se hace saber que se descarta un “acto extraordinario, por lo que convoca a preservar la unidad”, que sepa el padre Álvarez que el 24 de septiembre el pueblo católico les demostrará con una procesión extraordinaria y sobre todo en unidad que ningún protocolo nos quitará la devoción a nuestra Virgen Generala del Ejército Argentino.

Rubén Roberto Toledo

Av. Roca 952 - S. M. de Tucumán

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