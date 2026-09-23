¿Se rompe el pacto de silencio en la causa del secuestro de 470 kilos de cocaína?

Resumen para apurados
- Marcos Nasif solicitó declarar ante la Justicia para aportar datos clave y romper el pacto de silencio en la causa por el secuestro de 470 kilos de cocaína.
- La causa investiga una red de narcotráfico que operaba con avionetas y pistas clandestinas, donde los implicados mantenían hasta ahora un hermético pacto de silencio.
- El testimonio de Nasif como presunto colaborador podría permitir identificar a los líderes de la banda y acelerar el cierre del expediente judicial.
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