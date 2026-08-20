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La actividad económica creció 0,8% en junio y acumuló una suba de 1,9% en el primer semestre

El índice revirtió en junio la caída registrada en mayo y mostró un crecimiento interanual de 2,7%, según el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) del Indec. La minería y el sector agropecuario fueron los principales motores del avance.

INDEC. La actividad económica creció en junio.
INDEC. La actividad económica creció en junio.
20 Agosto 2026

Resumen para apurados

  • El Indec informó que la actividad económica creció 0,8% en junio en Argentina impulsada por la minería y el campo, acumulando una suba del 1,9% en el primer semestre.
  • El repunte revirtió la caída de mayo con 12 de 15 sectores en alza, destacándose pesca y minería, frente a bajas en administración pública, energía y enseñanza.
  • El ministro Luis Caputo celebró los 27 meses de crecimiento del indicador tendencia-ciclo, marcando el ciclo expansivo más prolongado de la economía local desde 2011.
Resumen generado con IA

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó este jueves que la actividad económica experimentó un alza mensual de 0,8% en junio, luego de la caída de 0,6% registrada en mayo. 

De esta manera, el indicador acumuló una suba de 1,9% durante el primer semestre de 2026, mientras que en la comparación interanual mostró un incremento de 2,7%.

Qué sectores impulsaron la actividad económica

De acuerdo con los datos del Indec, 12 de los 15 sectores que integran el EMAE mostraron crecimiento respecto del mismo mes de 2025.

Pesca encabezó el avance, con una suba interanual de 247,6%. En segundo lugar se ubicó Explotación de minas y canteras, que registró un incremento de 15,6%.

La minería se constituyó como el sector que más influyó en el alza del índice, secundado por Agricultura, ganadería, caza y silvicultura, que creció 4,6%.

Entre ambos sectores aportaron 1,1 puntos porcentuales al crecimiento interanual del índice.

Los sectores que registraron caídas

En contraste, tres rubros registraron descensos frente a junio de 2025. Administración pública y defensa, junto con los planes de seguridad social de afiliación obligatoria, cayó 1,5%. En tanto, Electricidad, gas y agua retrocedió 0,4%, mientras que Enseñanza bajó 0,1%.

En conjunto, estos tres sectores restaron 0,1 puntos porcentuales al resultado interanual del EMAE.

El mensaje de Luis Caputo

A través de su cuenta oficial de X, el ministro de Economía, Luis Caputo, celebró el dato y destacó la evolución del indicador tendencia-ciclo.

“El indicador tendencia-ciclo, que permite analizar la dinámica subyacente del nivel de actividad al extraer el componente irregular, creció 0,2% mensual y acumuló 27 meses consecutivos de crecimiento, resultando el ciclo expansivo más largo desde el registrado entre junio de 2009 y agosto de 2011″, señaló el funcionario.

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