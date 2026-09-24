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Anticonceptivos para hombres: una oportunidad para hablar de responsabilidad compartida

La OMS busca impulsar nuevos métodos masculinos. Mientras la ciencia avanza, su informe abre una conversación sobre cómo se toman y se sostienen hoy las decisiones anticonceptivas.

PREVENIR EMBARAZOS NO DESEADOS. La app Anticonceptivos ofrece una guía para encontrar el mejor método según el estilo de vida, las preferencias y las necesidades de salud. / PEXELS
PREVENIR EMBARAZOS NO DESEADOS. La app Anticonceptivos ofrece una guía para encontrar el mejor método según el estilo de vida, las preferencias y las necesidades de salud. / PEXELS
Ale Casas Cau
Por Ale Casas Cau 24 Septiembre 2026

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Temas Organización Mundial de la Salud
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