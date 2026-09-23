Otro mano a mano entre Jaldo y Alfaro, un nuevo candidato a intendente y planteos de un radical

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Resumen para apurados
- Osvaldo Jaldo y Germán Alfaro mantuvieron un nuevo encuentro político en Tucumán tras recientes polémicas, en medio de reconfiguraciones de candidaturas locales.
- La reunión se dio en San Miguel de Tucumán tras controversias entre ambos sectores, coincidiendo con la postulación de un nuevo candidato a intendente y reclamos de la UCR.
- Los diálogos anticipan reacomodamientos de cara a futuros armados electorales y tensiones con la gestión municipal de Rossana Chahla en la capital tucumana.
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