Política

Otro mano a mano entre Jaldo y Alfaro, un nuevo candidato a intendente y planteos de un radical

Dimes y diretes de la política.

TRAS LA POLÉMICA. Jaldo y Alfaro se reunieron en dos oportunidades.
TRAS LA POLÉMICA. Jaldo y Alfaro se reunieron en dos oportunidades.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Osvaldo Jaldo y Germán Alfaro mantuvieron un nuevo encuentro político en Tucumán tras recientes polémicas, en medio de reconfiguraciones de candidaturas locales.
  • La reunión se dio en San Miguel de Tucumán tras controversias entre ambos sectores, coincidiendo con la postulación de un nuevo candidato a intendente y reclamos de la UCR.
  • Los diálogos anticipan reacomodamientos de cara a futuros armados electorales y tensiones con la gestión municipal de Rossana Chahla en la capital tucumana.
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