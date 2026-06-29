La actividad económica cayó 1,5% en abril y abre interrogantes sobre la recuperación que proyecta el Gobierno

Sin embargo, uno de los aspectos que genera preocupación es que varios sectores que habían mostrado una recuperación en marzo volvieron a registrar números negativos en abril. La Construcción pasó de crecer un 8,3% a caer un 1,8%; Comercio mayorista, minorista y reparaciones pasó de un alza del 4,2% a una baja del 3,2%; mientras que la Industria manufacturera revirtió un crecimiento del 5,2% y terminó con una caída del 2,9%.