Drones en Tucumán: números de un “aterrizaje” internacional

Casi 700 personas inscriptas, más de 80 disertantes,más de 80 trabajos científicos y representantes de 10 países. El Congreso Internacional de Drones llega hoy a su última jornada en Tucumán con números que superaron las expectativas iniciales de sus organizadores y muestran cuánto creció un sector que ya reúne a investigadores, organismos públicos, universidades, empresas y usuarios de distintas actividades.
Detrás de esa convocatoria hubo también un trabajo académico que no quedó a la vista entre aeronaves, demostraciones y stands. Más de 80 trabajos fueron evaluados por un comité científico-técnico y más de 20 instituciones participaron del encuentro. Ese fue, justamente, uno de los puntos que destacó Liliana Fortini, directora del INTA Famaillá y vicepresidenta del comité organizador.
“Una cosa es lo que una empresa quiere vender y otra cosa es lo que está aprobado”, explicó. Para Fortini, la responsabilidad de los organismos públicos pasa por aportar ese respaldo: “Nuestra responsabilidad, como instituciones del Estado, es mostrar lo que está aprobado y lo que tiene una metodología científica por detrás. Este fue nuestro rol dentro del comité organizador: el INTA estuvo principalmente a cargo de los disertantes, del programa y de la evaluación científico-académica del contenido del Congreso”, explicó.
Un referente mundial en Tucumán
Entre los especialistas que pasaron por el Congreso estuvo Alan McCracken, una de las figuras internacionales de mayor trayectoria en tecnología de aplicación. Agrónomo e ingeniero mecánico nacido en Irlanda del Norte, desarrolló trabajos en 134 países y en 2022 recibió la Medalla al Mérito de la Aviación Agrícola de Brasil.
En Tucumán estuvo al frente de la conferencia magistral “Del vuelo a los resultados: innovación con drones en la agricultura”, incluida en la primera jornada del encuentro. Durante su exposición recordó uno de los episodios que marcó su carrera: cuando comenzó a escuchar que era posible trabajar con volúmenes de aplicación mucho menores a los tradicionales, su primera reacción fue desconfiar e intentar demostrar que aquella idea estaba equivocada. Los ensayos, contó, terminaron mostrándole lo contrario.
Su presencia no fue la única con experiencia internacional. También participó Bruno “Carcará” de Oliveira, vinculado durante años a operaciones de la Receita Federal de Brasil con drones en la triple frontera entre Brasil, Paraguay y Argentina. En 2023 recibió en París un reconocimiento internacional por el uso de un drone en una operación policial que permitió colaborar en la captura de un integrante de una organización criminal. El programa del Congreso lo incluyó en el bloque sobre seguridad y emergencias para abordar más de 15 años de operaciones contra el crimen mediante estas aeronaves.
Y para el cierre de hoy aparece otro nombre de peso: Israel Quintanilla, profesor de la Universitat Politècnica de València y director de su Comisión de Sistemas de Aeronaves No Tripuladas. Quintanilla trabajó en proyectos europeos de movilidad aérea urbana y coordinó en la Comunidad Valenciana las pruebas que incluyeron el primer vuelo de un aerotaxi en un entorno urbano de Europa. En Tucumán integrará desde las 17 la sesión sobre inteligencia artificial y movilidad aérea, antes del acto de clausura previsto para las 18.30.
De Tucumán hacia la región
La magnitud alcanzada por el encuentro también sorprendió a quienes lo organizaron. Carlos Alberto Bermúdez, ingeniero agrónomo e integrante del comité, destacó que la inscripción rozó las 700 personas y que la participación comercial incluyó empresas tucumanas, nacionales y del exterior.
El próximo paso, anticipó, será ampliar esa red. “La misión más importante va a ser tener embajadores en cada uno de los países limítrofes”, señaló. La mirada está puesta en Paraguay, Uruguay, Bolivia, Brasil y Chile con el objetivo de sumar asistentes, especialistas y empresas en una próxima edición.
El presidente de la Sociedad Rural, José Frías Silva (h) aportó otro número para dimensionar lo que está ocurriendo fuera del Congreso. Según estimó, en Tucumán ya hay más de 600 drones en operación. “Es una tecnología que llegó para quedarse”, sostuvo.
Con la clausura prevista para esta tarde, el primer Congreso deja así algo más que tres días de conferencias: una convocatoria cercana a las 700 personas, producción científica, especialistas de trayectoria internacional y el desafío de transformar una tecnología que crece rápido en conocimiento, formación y aplicaciones concretas.