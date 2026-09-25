Drones en Tucumán: números de un “aterrizaje” internacional

Su presencia no fue la única con experiencia internacional. También participó Bruno “Carcará” de Oliveira, vinculado durante años a operaciones de la Receita Federal de Brasil con drones en la triple frontera entre Brasil, Paraguay y Argentina. En 2023 recibió en París un reconocimiento internacional por el uso de un drone en una operación policial que permitió colaborar en la captura de un integrante de una organización criminal. El programa del Congreso lo incluyó en el bloque sobre seguridad y emergencias para abordar más de 15 años de operaciones contra el crimen mediante estas aeronaves.