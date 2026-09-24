Dos días para hablar de IA, redes y audiencias: llega el Congreso de Comunicación Digital

Cómo comunicar en un mundo de scroll infinito

El último panel será “Gobernar en formato vertical: redes sociales y problemas reales de la gente” y planteará el desafío de traducir políticas públicas al lenguaje del scroll infinito sin perder sustancia ni credibilidad. Participarán Pablo Haro, subsecretario de Comunicación de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán; Diego Masci, director de Comunicación del Gobierno de San Luis; y Daniel González Santos, prosecretario de la Cámara de Senadores de Uruguay. La moderación estará a cargo del periodista José Romero Silva.