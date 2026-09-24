Dos días para hablar de IA, redes y audiencias: llega el Congreso de Comunicación Digital

Resumen para apurados
- Expertos y comunicadores participarán del Congreso de Comunicación Digital el 8 y 9 de octubre en Tucumán para debatir sobre inteligencia artificial, redes y nuevas audiencias.
- A través de diversos paneles, el encuentro abordará la gestión de crisis en redes, el auge del streaming, los algoritmos y la conexión con las generaciones Z y Alpha.
- Las jornadas aportarán herramientas clave para adaptar la comunicación política, institucional y periodística a los entornos hiperfragmentados y la automatización.
La inteligencia artificial, los algoritmos, el streaming y las redes sociales están modificando no sólo las herramientas de comunicación, sino también la manera en que circula la información y se construyen las conversaciones públicas. Sobre esos cambios girará el Congreso de Comunicación Digital (CPD) 2026, que llegará a Tucumán el jueves 8 y viernes 9 de octubre con dos jornadas de paneles, exposiciones y charlas.
Bajo el lema “Algoritmos & Narrativas: cómo hablar el idioma de hoy en entornos hiperfragmentados”, la tercera edición se realizará en el Teatro Municipal Rosita Ávila y reunirá a periodistas, investigadores, consultores y referentes vinculados con medios, tecnología y comunicación para discutir algunos de los cambios que atraviesa el sector.
Crisis digitales y nuevas generaciones: qué se debatirá el primer día
Después de las acreditaciones y la apertura oficial, el jueves comenzará con “En el ojo de la tormenta: gestión de crisis en la era de la hipervelocidad”. El panel será a las 10 y pondrá el foco en un escenario cada vez más frecuente: qué hacer cuando una crisis escala en redes sociales en cuestión de minutos.
Participarán Lucía Gardel, editora y coordinadora de la Unidad de Verificación Breaking de Chequeado; Agustina Girón, de La Nación+, El Observador y Ahora Play; y Ariel Maciel, editor de Economía Política de Perfil. La moderación estará a cargo de Victoria Jiménez, directora de la carrera de Comunicación de la Unsta.
Luego será el turno del abogado Juan Pablo Terraf, quien presentará a las 11 “El nuevo tridente: comunicación política humana, artificial y legal”.
Media hora después, comenzará el panel “Hablar el idioma de hoy: cómo conectar con la Generación Z y Alpha” y discutirá cuáles son los códigos, plataformas y formatos que permiten construir comunidad con generaciones que están modificando las reglas de la comunicación digital.
La mesa estará integrada por el consultor político uruguayo Leandro Fagúndez; Lorena Sarverry, decana de la Facultad de Humanidades de la Unsta; Camila Giuliano, secretaria de Gobierno de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán; e Iván Liska, director creativo de Blender. La comunicadora Karla Bauch será la moderadora.
De la inteligencia artificial a WhatsApp
Después del almuerzo, la programación retomará a las 14 con Maximiliano Campos Ríos, especialista en Modernización del Estado y director de una Maestría en Administración Pública de la UBA, abordará otro de los debates que atraviesan al sector público: el uso de IA para desarrollar políticas públicas anticipatorias y el posible paso de un “Estado reactivo” a uno “predictivo”.
También habrá espacio para analizar herramientas que forman parte de la vida cotidiana. Juani Belbis, presidente de Betta Lab, expondrá a las 14:30 sobre “Campañas de bolsillo: el poder invisible de WhatsApp”; mientras que Eugenia Colosía, exdirectora de contenidos de Presidencia y actual responsable de comunicación de Grupo Olmos, planteará la necesidad de producir contenido real más allá de un slogan con la charla “Más que Sarasa”.
La jornada continuará a las 16 con Hernán Reyes, director de Reyes-Filadoro, quien presentará una investigación sobre jóvenes, relaciones y masculinidades, y con Pablo Knopoff, director de Isonomía, que pondrá sobre la mesa una pregunta central para medios, redes y política: quién marca actualmente la agenda de la conversación pública.
El cierre académico del jueves estará a cargo de Virginia García Beaudoux, experta en comunicación y liderazgo, con una charla magistral sobre sesgos cognitivos en la política y los factores psicológicos que intervienen en el procesamiento de información, el voto y la polarización.
Streaming y nuevas audiencias: la agenda del viernes
El segundo día comenzará a las 9 con uno de los temas que más transformó al ecosistema mediático durante los últimos años: el streaming. “Streaming y conversación pública: el nuevo prime time digital” analizará cómo los canales nativos digitales y los nuevos formatos audiovisuales modificaron la agenda, el tono y la relación con los públicos.
Participarán Marcos Shaw, de Laca Stream; Josefina Godoy Martínez, de La Casa Stream y ex TN; y Martín Becerra, investigador principal del Conicet y director de un centro de investigaciones de la Universidad Nacional de Quilmes. La moderadora será Malena Dip, directora de Enter Comunicación.
A las 10 llegará “Representar en la era del hartazgo: gestión y comunicación para repensar la política legislativa”, con Leandro Graglia, las legisladoras Carolina Vargas Aignasse y Silvia Elías de Pérez. La mesa será moderada por Marcelo Aguaysol, de LA GACETA. El panel buscará poner en discusión las formas de representación y comunicación legislativa frente a públicos cada vez más fragmentados.
Del rating al feed y cómo funcionan los algoritmos
La programación también abrirá una ventana hacia un problema que atraviesa directamente a medios, marcas y creadores: cómo llegar a públicos específicos en plataformas gobernadas por datos y sistemas de recomendación.
Facundo Maldonado, director de Digital Citizen, estará al frente de “Personalización dinámica”, una exposición sobre escucha digital, analítica de datos, pauta inteligente y conocimiento de audiencias para construir mensajes en entornos fragmentados.
Más tarde, Liliana Parodi, Board Advisor de medios tradicionales y ecosistemas digitales, presentará “Del rating al feed”. También participarán Pedro Buttazzoni, director de Altum, con una charla sobre cómo comunicar la minería y la transición energética, y Malena Dip, quien analizará el protagonismo que tomó el “lado B” de las campañas y la importancia de producir ese tipo de contenidos de manera estratégica.
A las 14:30, Carolina Bertoni, directora de la Maestría en Gestión de Contenidos de la Universidad Austral, presentará “El algoritmo no piensa”, donde analizará audiencias, formatos y sistemas de recomendación para entender las nuevas lógicas que intervienen en la amplificación de contenidos.
Cómo comunicar en un mundo de scroll infinito
El último panel será “Gobernar en formato vertical: redes sociales y problemas reales de la gente” y planteará el desafío de traducir políticas públicas al lenguaje del scroll infinito sin perder sustancia ni credibilidad. Participarán Pablo Haro, subsecretario de Comunicación de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán; Diego Masci, director de Comunicación del Gobierno de San Luis; y Daniel González Santos, prosecretario de la Cámara de Senadores de Uruguay. La moderación estará a cargo del periodista José Romero Silva.
El Congreso finalizará con Opy Morales, director de Estrategia de IA y Operaciones Editoriales Regionales de Infobae, quien presentará “El libertador”, un cortometraje producido por el medio con herramientas de inteligencia artificial.
Cómo conseguir las entradas para el Congreso
El CPD Tucumán 2026 se realizará el 8 y 9 de octubre en el Teatro Municipal Rosita Ávila, ubicado en Las Piedras 1550.
Las entradas se comercializan online desde el sitio oficial del Congreso (entercomunicacion.com.ar/cpd) que redirige a Eventbrite para completar la compra.
Actualmente, hay un 50% de descuento para estudiantes y beneficios del 20% para empleados públicos y miembros de la Asociación Argentina de Consultores Políticos.