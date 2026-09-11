A 25 años del 11-S: el impactante show de drones que hizo reaparecer a las Torres Gemelas en Nueva York

Resumen para apurados
- A 25 años del 11-S, miles de drones recrearon las Torres Gemelas sobre el puerto de Nueva York el miércoles para homenajear a las 2.977 víctimas del atentado.
- El proyecto "2977 luces" coordinó drones luminosos y contó con el diseño de sobrevivientes, bomberos y familiares de los fallecidos en el ataque al World Trade Center en 2001.
- La intervención artística renueva el duelo cívico a un cuarto de siglo de los atentados, afianzando la tecnología como herramienta para mantener viva la memoria colectiva.
A 25 años de los atentados del 11 de septiembre de 2001, las Torres Gemelas volvieron a aparecer en el cielo de Nueva York, aunque esta vez hechas de luz. Un espectáculo de drones recreó la silueta de los edificios sobre el puerto de la ciudad como homenaje a las 2977 personas que murieron aquel día.
La exhibición se realizó durante la noche del miércoles y reunió a artistas, productores, familiares de las víctimas, sobrevivientes y miembros de las fuerzas que participaron de las tareas en la zona donde se encontraba el antiguo World Trade Center.
El proyecto, bautizado “2977 luces sobre el puerto de Nueva York”, buscó mantener viva la memoria de quienes murieron en los atentados y rendirles homenaje a través de una intervención artística.
Cómo fue la reconstrucción de las Torres Gemelas con drones
Los drones fueron programados para elevarse de manera coordinada y formar en el cielo, mediante sus luces, la imagen de las antiguas Torres Gemelas.
La puesta tuvo como escenario el puerto de Nueva York y permitió reconstruir simbólicamente el perfil de los edificios que fueron destruidos durante los atentados terroristas contra el World Trade Center.
La iniciativa contó con la colaboración de un estudio de diseño y un arquitecto, pero también incorporó a personas directamente vinculadas con la tragedia. Familiares, sobrevivientes y rescatistas participaron en distintas etapas del desarrollo de la obra.
Los sobrevivientes y familiares que participaron del proyecto
Entre quienes aportaron al diseño de la instalación estuvo Brenda Berkman, artista y primera respondedora del Departamento de Bomberos de Nueva York.
También participó Tim Brown, quien fue primer respondedor del mismo organismo durante el atentado de 1993 contra el World Trade Center y nuevamente en los ataques de 2001.
La iniciativa incluyó además a Terry Strada, presidenta de 9/11 Families United y viuda de Tom Strada. Se sumaron Jim Smith, esposo de la agente de la Policía de Nueva York Moira Smith, y Genevieve Siller, hija de Stephen Siller.
De esta manera, el espectáculo de luces no solo buscó recrear uno de los símbolos más reconocibles de Nueva York, sino también convertir ese espacio en un lugar de recuerdo para las víctimas y para todas las personas que estuvieron directamente involucradas en las consecuencias de los atentados.