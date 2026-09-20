San Miguel de Tucumán: la ciudad protagonista de la independencia se enfrenta a los desafíos modernos

Resumen para apurados
- Por el 341° aniversario de San Miguel de Tucumán, la historiadora Cecilia Guerra analizó este 29 de septiembre el legado independentista y los retos modernos de la urbe.
- La revisión histórica surge tras el reconocimiento del Congreso a la ciudad como capital simbólica, conectando su rol patrio con la necesidad de resolver problemáticas actuales.
- El debate sobre su trayectoria busca afianzar la identidad tucumana y orientar la gestión local frente a las demandas urbanas, sociales y de infraestructura del presente.
Escuchar nota
Tu navegador no soporta HTML5 audio
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Lo más popular
Ranking notas premium