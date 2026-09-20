Política

San Miguel de Tucumán: la ciudad protagonista de la independencia se enfrenta a los desafíos modernos

La historiadora Cecilia Guerra realiza un abordaje por las memorias de la Capital simbólica de la Argentina en el mes de su aniversario n° 341.

ANIVERSARIO. Con el precedente reciente de lo dispuesto por el Congreso de la Nación, San Miguel de Tucumán cumple 341 años el 29 de septiembre. la gaceta / foto de antonio ferroni
ANIVERSARIO. Con el precedente reciente de lo dispuesto por el Congreso de la Nación, San Miguel de Tucumán cumple 341 años el 29 de septiembre. la gaceta / foto de antonio ferroni
Por Bárbara Nieva Hace 14 Hs

Resumen para apurados

  • Por el 341° aniversario de San Miguel de Tucumán, la historiadora Cecilia Guerra analizó este 29 de septiembre el legado independentista y los retos modernos de la urbe.
  • La revisión histórica surge tras el reconocimiento del Congreso a la ciudad como capital simbólica, conectando su rol patrio con la necesidad de resolver problemáticas actuales.
  • El debate sobre su trayectoria busca afianzar la identidad tucumana y orientar la gestión local frente a las demandas urbanas, sociales y de infraestructura del presente.
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