Qué es la psicología realista y por qué habrá un congreso sobre la temática en Tucumán

Tucumán será sede, entre el 1 y el 3 de octubre, del V Congreso de Psicología Realista, un encuentro que propone acercar al ámbito académico y profesional una corriente de pensamiento inspirada en la tradición aristotélica y tomista. Las jornadas se realizarán en la sede central de la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino (Unsta), (9 de Julio 165), y estarán abiertas tanto a estudiantes y profesionales de Psicología como a personas vinculadas con otras disciplinas.
El programa contempla conferencias, mesas panel, presentación de libros, actividades culturales e intercambio entre docentes, estudiantes y profesionales. La convocatoria incluye a psicólogos y estudiantes de la carrera, pero también a docentes, pedagogos, filósofos, abogados y profesionales de áreas relacionadas con el estudio y el acompañamiento de las personas.
¿Qué es?
La denominada Psicología Realista se presenta como una tradición que tiene sus fundamentos filosóficos en Aristóteles y Santo Tomás de Aquino. Su punto de partida es una determinada concepción de la persona: un ser cuya dimensión corporal se encuentra vinculada con aspectos sensibles, afectivos, intelectuales, volitivos, sociales y espirituales.
Desde esta perspectiva, el estudio psicológico no debería concentrarse únicamente en conductas, síntomas, emociones o procesos cognitivos aislados, sino intentar comprender a la persona como una unidad. Sus impulsores plantean que esta mirada puede servir como marco antropológico para dialogar con los distintos modelos desarrollados por la psicología contemporánea.
El congreso buscará precisamente abordar ese diálogo. Según sus organizadores, la propuesta no pretende desconocer las diferentes corrientes y técnicas utilizadas actualmente, sino discutir desde qué concepción del ser humano se aplican y cómo pueden integrarse sus aportes.
El Congreso llega a Tucumán con una propuesta que “busca abrir un espacio de reflexión sobre una cuestión tan antigua como actual: la persona humana”, advierten los organizadores. No se trata solamente de preguntarse qué técnica utilizar frente a determinado problema, sino también de preguntarse qué entendemos por aquel que tenemos delante.
¿Qué significa ser persona? ¿Qué dimensiones conforman su vida psíquica? ¿Cómo se relacionan cuerpo y mente? ¿Qué lugar tienen la inteligencia y la voluntad? ¿Cómo comprender el sufrimiento?
Uno de los nombres que tendrá especial presencia durante el encuentro será el de Fray Mario Petit de Murat O.P., religioso y pensador estrechamente vinculado con Tucumán y uno de los fundadores de la Unsta.
Durante el Congreso se presentará su libro 19 lecciones de Psicología, una obra que permite acceder directamente a parte de su pensamiento y a su aproximación a esta tradición. La presentación será el viernes 2 de octubre, a las 19.30, con entrada libre y gratuita.
La recuperación de Petit de Murat forma parte de una intención más amplia de los organizadores: mostrar que la Psicología Realista no se reduce a la obra de un único autor, sino que cuenta con antecedentes filosóficos y distintos desarrollos posteriores, incluidos autores argentinos.
Para Tucumán, el encuentro también busca poner en discusión una perspectiva que, según sus organizadores, tiene todavía una presencia limitada en ámbitos académicos y profesionales de la provincia.
Cómo participar
El congreso se desarrollará durante tres jornadas en la sede central de la Unsta. La inscripción está dirigida principalmente a psicólogos y estudiantes de Psicología, aunque podrán participar integrantes de otras disciplinas interesados en la temática.
Los interesados pueden inscribirse a través del formulario disponible en forms.gle/ohNC4QSV9H9ga3uX6. Para realizar consultas se habilitó el correo congresoeccehomo@gmail.com.
También puede consultarse información sobre el encuentro en el sitio eccehomopsicologiarealista.com.ar y en Instagram, a través de @eccehomopsicologiarealista.
Durante tres días, el encuentro pondrá en el centro una pregunta que atraviesa la propuesta: cómo comprender a la persona y su vida psíquica desde una mirada integral, y qué lugar puede ocupar esa concepción frente a los distintos enfoques de la psicología contemporánea.