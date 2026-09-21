Qué es la psicología realista y por qué habrá un congreso sobre la temática en Tucumán

Tucumán será sede, entre el 1 y el 3 de octubre, del V Congreso de Psicología Realista, un encuentro que propone acercar al ámbito académico y profesional una corriente de pensamiento inspirada en la tradición aristotélica y tomista. Las jornadas se realizarán en la sede central de la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino (Unsta), (9 de Julio 165), y estarán abiertas tanto a estudiantes y profesionales de Psicología como a personas vinculadas con otras disciplinas.