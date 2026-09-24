Drones y Expo Rural: Tucumán muestra tecnología y tradición

En paralelo, dos eventos importantes se llevan a cabo en nuestra provincia; más precisamente, en la sede de la Sociedad Rural de Tucumán (SRT), en Camino del Perú 1.050, Yerba Buena. Por un lado, el Congreso Internacional de Drones (CID), que se desarrolla desde ayer y hasta mañana; por el otro, una nueva edición de la Expo Agro, que despliega su agenda tradicional.
El titular de la entidad, José Frías Silva (h), habló sobre los dos eventos. Respecto del CID, indicó que se trata del primer congreso de este tipo en el país. “Estamos disfrutando de expositores que vienen de Alemania, de España, de Estados Unidos, de México, de Brasil y de Bolivia, y también disertantes nacionales de primer nivel”, subrayó.
Su tono dejaba ver el estado de ánimo de los organizadores. “La ansiedad se va aplacando. Fueron unos días muy difíciles hasta el puntapié inicial. Hoy estamos muy contentos porque estamos viendo un resultado: veníamos muy lentos con las inscripciones; la gente siempre se anota tarde. Pero hoy ya estamos más tranquilos, lanzados y muy felices”, relató.
Contó que la idea del congreso surgió hace un año y medio. “Queríamos armar el congreso el año pasado, pero no nos dio el tiempo, entonces decidimos armar un simposio de drones, que hicimos en Concepción en agosto del año pasado. Fue un éxito rotundo, con más de 200 participantes, una carpa desbordada. Ahí vimos que había muchísimo atractivo en el tema, y decidimos lanzar el CID, y abrir el espectro: no hablar solo de drones agrícolas, sino de todos los usos de este dispositivo”, sostuvo.
Precisó que, entre otros, se muestran los usos para la parte cultural, para la seguridad, para la logística, para el ambiente, además del uso para el agro.
Organizan el encuentro la SRT, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), la empresa Kampu y el ingeniero agrónomo Carlos Bermúdez. El programa reúne disertaciones magistrales, foros y bloques de conferencias en cinco ejes: producción, ambiente, sociedad, ciencia y educación, y cultura.
Frías Silva (h) contó que en un video de uno de los stands vio cómo se rescata a personas con estos equipos. “Esto es muy importante. Tiene un montón de usos que por ahí uno no los mide porque no los conocemos; y es increíble”, agregó.
Los stands exhiben drones de todo tipo, y cada recorrida depara sorpresas. “La tecnología va avanzando de tal manera que nos va corriendo el arco; y este es un momento ideal para conocer cuál es la tecnología de punta hoy”, convocó.
Respecto del uso agrícola ganadero de drones, Frías Silva (h) contó, por ejemplo, que la aplicación de distintos productos resulta más sencilla en cultivos intensivos, de extensiones menores, aunque la tecnología evoluciona hacia los extensivos. Un caso concreto, que importa mucho en nuestra provincia, es el control del tupulo, una maleza tipo enredadera que cae sobre el cañaveral y voltea la caña. “Antes no podíamos entrar, la caña ya se hace muy alta y no podíamos entrar con ningún tipo de máquina. Hoy por el aire podemos hacer un control y tenemos un cultivo sano”, explicó.
Por otro lado, mediante el uso de drones se evita pisar el cultivo y compactar el suelo. Además, estos dispositivos permiten sembrar y aplicar con gran precisión en lugares de difícil acceso. “Gracias a los drones podemos ir mapeando y sacando datos que después transformaremos en información para poder tomar decisiones”, señaló.
Expo Agro
El presidente de la entidad ruralista también contó algunas actividades que se llevarán a cabo en el marco de la Expo Agro. Entre otros, contó, entusiasmado, que hoy regresan los caballos peruanos, con un concurso de capones. “Es muy lindo que una raza que tanto tiempo nos acompañó hoy pueda volver a participar”, dijo.
Mañana, en tanto, ingresan los caballos criollos, con pruebas camperas y morfológicas. “La gente puede venir a disfrutar y a conocer sobre esta raza, que cada vez está creciendo más en el norte. Se genera un ambiente muy familiar; es algo muy lindo que está creando la raza por medio de la parte campero, porque pueden participar padres con hijos; es muy lindo para compartir”, dijo Frías Silva (h).
Añadió que ese mismo día, desde las 19, se realizará el remate de reproductores, toros y hembras, que será televisado y transmitido por el streaming del canal Rural. Y por la noche se llevarán a cabo shows musicales, con énfasis en grupos folclóricos tucumanos y en bandas de primer nivel de la provincia. “Y el sábado por la tarde tendremos un remate de caballos criollos; así que el que quiera venir a comprar algún caballo para regalar a su hijo o para trabajar en el campo -hoy hay muchísimas necesidades- puede venir y conseguir caballos”, invitó.
Remarcó que la entrada a la Expo es libre y gratuita; y que para el caso del CID, los interesados todavía pueden inscribirse en el sitio www.congresodronesarg.com. “Tenemos días a todo vapor; hay muchísimas cosas muy interesantes para ver”, concluyó.
Parte de la agenda del Congreso Internacional de Drones (CID) y de la Expo Agro 2026
A las 9 de hoy (CID)
Disertación magistral: “Del primer despegue a la próxima frontera de una industria en transformación”, de Emilio Gil Moya (Universidad Politécnica de Cataluña, España)
A las 17.30 de hoy (CID)
Panel Debate - Marco Regulatorio de los Drones: Desafíos y Oportunidades. Marcos Blanda (Secretario de Agricultura y Recursos Naturales de Córdoba), Fernando Tausig (Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Salta), Valeria López (Dirección de Agricultura de Tucumán), Federico Elorza (Casafe), Marcelo Sánchez (Senasa) y Jorge Vildoza (Fadia).
A las 9 de mañana (CID)
Disertación magistral: “Cuando los drones hablan: interpretando datos para tomar mejores decisiones”, de Juan Ignacio Giribet (Conicet).
A las 17 de mañana (CID)
Sesión magistral: “Mentes artificiales en el cielo: inteligencia artificial y drones para comprender un mundo complejo”. Drones que Piensan: Inteligencia Artificial para Sistemas Autónomos. Antonio Sobieranski (UFSC - Brasil)
De 9 a 16 de hoy (Expo)
Concurso de capones de caballos peruanos de paso.
A las 21 de hoy (Expo)
Show de drones.
A las 18 de mañana (Expo)
Charla: morfología de caballos criollos. Concurso de jurados.
De 16 a 18 de mañana (Expo)
Aparte campero: ingreso de caballos criollos.
De 19 a 21 del sábado (Expo)
Remate de caballos criollos.
A las 20 del sábado (Expo)
Carrera Criollos de América Tambores.
A las 12 del domingo (Expo)
Misa de campo.
A las 17 del domingo (Expo)
Carrera de tambores.