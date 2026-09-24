Drones y Expo Rural: Tucumán muestra tecnología y tradición

Añadió que ese mismo día, desde las 19, se realizará el remate de reproductores, toros y hembras, que será televisado y transmitido por el streaming del canal Rural. Y por la noche se llevarán a cabo shows musicales, con énfasis en grupos folclóricos tucumanos y en bandas de primer nivel de la provincia. “Y el sábado por la tarde tendremos un remate de caballos criollos; así que el que quiera venir a comprar algún caballo para regalar a su hijo o para trabajar en el campo -hoy hay muchísimas necesidades- puede venir y conseguir caballos”, invitó.