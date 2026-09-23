Política

Graneros: la oposición insiste por la intervención, pero no tiene los votos

Uno de los denunciantes del caso aportó nombres al Ministerio Público Fiscal y solicitó la producción de pruebas.

FOTO DE ARCHIVO DE LA LEGISLATURA
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Luis María Ruiz
Por Luis María Ruiz Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • En Tucumán, legisladores de la oposición reclaman la intervención del municipio de Graneros por denuncias judiciales, aunque no cuentan con los votos para aprobarla.
  • El reclamo se intensificó luego de que un denunciante aportara nombres y pidiera pruebas ante el Ministerio Público Fiscal en el marco de tensiones institucionales.
  • Al carecer de mayoría parlamentaria, el intento opositor difícilmente prospere, manteniendo la disputa política y judicial abierta en el municipio.
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