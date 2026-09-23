Graneros: la oposición insiste por la intervención, pero no tiene los votos

Resumen para apurados
- En Tucumán, legisladores de la oposición reclaman la intervención del municipio de Graneros por denuncias judiciales, aunque no cuentan con los votos para aprobarla.
- El reclamo se intensificó luego de que un denunciante aportara nombres y pidiera pruebas ante el Ministerio Público Fiscal en el marco de tensiones institucionales.
- Al carecer de mayoría parlamentaria, el intento opositor difícilmente prospere, manteniendo la disputa política y judicial abierta en el municipio.
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