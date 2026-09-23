OpiniónColumnas ¿Quién atenderá el deterioro de las rutas nacionales? El proyecto de Presupuesto Nacional 2027 no es del todo generoso para las provincias, que priorizaron algunas obras para el año electoral. Compartir Whatsapp Facebook X Linkedin Copiar dirección URL Las rutas argentinas muestran los signos de la falta de mantenimiento Por Marcelo Aguaysol Hace 7 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Tamaño texto Comentarios Lo más popular $1,5 millones y una laptop: cómo participar del concurso que transforma datos en historias Se fue de Tucumán a Valencia en busca de oportunidades y fue premiada por su proyecto de movilidad Amazon abrió una pasantía en Argentina para estudiantes de Sistemas y Computación Videojuegos tucumanos: convocan a desarrolladores a sumar sus proyectos a una plataforma audiovisual NOA Construye desembarca en Salta para reunir a los protagonistas de la industria en el Norte Argentino Ranking notas premium La oposición se abroquela en la Legislatura para pedir la intervención de Graneros Graneros: vecinos denuncian a Huesen por amenazas, pero el diputado negó esa versión Jaldo con Gladys "La Bomba" y un pedido de informes por Los Ralos En carrera: Chahla, Molinuevo y Seleme apuestan a conquistar la Capital Crisis de ingresos: casi 8 de cada 10 personas que se endeudaron lo hicieron para pagar alimentos, salud y tarifas