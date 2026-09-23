SociedadActualidad Por qué el Camino del Perú ya no puede pensarse como ruta La expansión urbana modificó por completo la función del corredor y obliga a replantear su diseño, sus intersecciones y la relación. con peatones y vecinos, opina el arquitecto Lobo Chaklián Compartir Whatsapp Facebook X Linkedin Copiar dirección URL TRAFICO INTENSO. El Camino del Perú concentra el movimiento de autos, motos, colectivos y peatones. la gaceta / fotos de analía jaramillo Por Lucía Lozano Hace 3 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas San Miguel de TucumánMunicipalidad de San Miguel de TucumánLuis Lobo ChakliánCamino del Perú Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS Seis minutos contra 15: cómo evitar el Camino del Perú "El camino del Bernel", la otra opción que gana adeptos para evitar el caos del Camino del Perú La batalla diaria de los varitas del Camino del Perú para ordenar el caos La calle Frías Silva ya no escapa al caos generalizado del Camino del Perú Camino del Perú: Yerba Buena dice que hace lo que puede ante un problema que la supera Lo más popular $1,5 millones y una laptop: cómo participar del concurso que transforma datos en historias Se fue de Tucumán a Valencia en busca de oportunidades y fue premiada por su proyecto de movilidad Amazon abrió una pasantía en Argentina para estudiantes de Sistemas y Computación Videojuegos tucumanos: convocan a desarrolladores a sumar sus proyectos a una plataforma audiovisual NOA Construye desembarca en Salta para reunir a los protagonistas de la industria en el Norte Argentino Ranking notas premium La oposición se abroquela en la Legislatura para pedir la intervención de Graneros Graneros: vecinos denuncian a Huesen por amenazas, pero el diputado negó esa versión Jaldo con Gladys "La Bomba" y un pedido de informes por Los Ralos En carrera: Chahla, Molinuevo y Seleme apuestan a conquistar la Capital Crisis de ingresos: casi 8 de cada 10 personas que se endeudaron lo hicieron para pagar alimentos, salud y tarifas