SociedadActualidad

Por qué el Camino del Perú ya no puede pensarse como ruta

La expansión urbana modificó por completo la función del corredor y obliga a replantear su diseño, sus intersecciones y la relación. con peatones y vecinos, opina el arquitecto Lobo Chaklián

TRAFICO INTENSO. El Camino del Perú concentra el movimiento de autos, motos, colectivos y peatones. la gaceta / fotos de analía jaramillo
TRAFICO INTENSO. El Camino del Perú concentra el movimiento de autos, motos, colectivos y peatones. la gaceta / fotos de analía jaramillo
Lucía Lozano
Por Lucía Lozano Hace 3 Hs

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