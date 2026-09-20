Política

Macome pedirá la intervención del municipio de Graneros tras las agresiones denunciadas por LLA

El legislador de La Libertad Avanza anunció que presentará mañana a primera hora el pedido ante la Legislatura, luego de los episodios de violencia y amenazas denunciados durante una recorrida del diputado nacional Gerardo Huesen.

LA LIBERTAD AVANZA. Macome dio a conocer que pedirá la intervención donde el diputado nacional fue agredido.
LA LIBERTAD AVANZA. Macome dio a conocer que pedirá la intervención donde el diputado nacional fue agredido.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El legislador José Macome (LLA) pedirá en la Legislatura de Tucumán la intervención de Graneros tras denunciar agresiones contra el diputado Gerardo Huesen.
  • Huesen y su comitiva denunciaron amenazas durante una recorrida y debieron ser custodiados por la Policía Federal en una comisaría rodeada por manifestantes.
  • El pedido traslada la disputa al parlamento provincial y profundiza la tensión política entre el espacio libertario y la administración de Osvaldo Jaldo.
Resumen generado con IA

El legislador tucumano de La Libertad Avanza José Macome anunció que solicitará la intervención del municipio de Graneros luego de los episodios de violencia y amenazas denunciados por el espacio libertario durante una recorrida del diputado nacional Gerardo Huesen.

A través de sus redes sociales, Macome confirmó que realizará la presentación ante la Legislatura de Tucumán y fundamentó su pedido en el artículo 67, inciso 25, de la Constitución Provincial.

“Bajo los términos del artículo 67 inc. 25 de la Constitución Provincial, mañana a primera hora desde la Legislatura voy a pedir la intervención del municipio de Graneros”, publicó el legislador.

El anuncio se conoció luego de que La Libertad Avanza denunciara que Huesen, integrantes de su familia y referentes del espacio fueron agredidos y amenazados durante una recorrida por Graneros. Según el comunicado difundido por la fuerza, los dirigentes debieron trasladarse a una comisaría para realizar la denuncia y posteriormente un grupo de personas se concentró en el lugar, impidiendo su salida hasta la intervención de la Policía Federal Argentina.

Desde LLA señalaron además que el episodio no habría sido un hecho aislado y apuntaron contra autoridades políticas de la provincia, entre ellas el gobernador Osvaldo Jaldo y el ministro del Interior, Darío Monteros.

El pedido anunciado por Macome trasladará ahora el conflicto al ámbito institucional de la Legislatura, donde deberá analizarse la procedencia de una eventual intervención del municipio de Graneros en función de las atribuciones previstas por la Constitución provincial.

La iniciativa se suma a la escalada de cuestionamientos de La Libertad Avanza contra el gobierno provincial y las autoridades municipales a raíz de los episodios de violencia denunciados en las últimas horas.

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