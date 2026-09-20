Macome pedirá la intervención del municipio de Graneros tras las agresiones denunciadas por LLA

El anuncio se conoció luego de que La Libertad Avanza denunciara que Huesen, integrantes de su familia y referentes del espacio fueron agredidos y amenazados durante una recorrida por Graneros. Según el comunicado difundido por la fuerza, los dirigentes debieron trasladarse a una comisaría para realizar la denuncia y posteriormente un grupo de personas se concentró en el lugar, impidiendo su salida hasta la intervención de la Policía Federal Argentina.