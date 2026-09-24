SociedadClima y ecología

Cómo estará el tiempo en Tucumán este jueves 24 de septiembre

Qué dice el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

PRONÓSTICO DELTIEMPO para este jueves 24 de septiembre
PRONÓSTICO DELTIEMPO para este jueves 24 de septiembre Analía Jaramillo/LA GACETA
Hace 41 Min

Resumen para apurados

  • El SMN pronosticó para este jueves en Tucumán una jornada estable y sin lluvias, con una marcada amplitud térmica que alcanzará los 30 °C.
  • El día inició con 12 °C y cielo algo nublado, registrando vientos leves del oeste que rotarán al noreste durante la tarde, propiciando un rápido ascenso térmico.
  • Se prevé que el calor se intensifique en la región durante el fin de semana, con máximas que rondarán los 34 °C y nula probabilidad de precipitaciones.
Resumen generado con IA

El tiempo en Tucumán tendrá este jueves 24 de septiembre una jornada estable, con un marcado ascenso de la temperatura respecto de las primeras horas del día. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura mínima será de 12 °C, mientras que la máxima alcanzará los 30 °C.

El cielo se presentará algo nublado durante la mañana y la tarde, mientras que hacia la noche estará parcialmente nublado. No se esperan precipitaciones durante la jornada: el pronóstico mantiene en 0% la probabilidad de lluvias para los tres períodos.

Cómo estará el tiempo en Tucumán durante la mañana

Durante las primeras horas del jueves, la temperatura será de alrededor de 12 °C. El cielo estará algo nublado y no se prevén lluvias.

El viento tendrá velocidades de entre 7 y 12 kilómetros por hora, con dirección predominante del oeste durante la mañana.

El ambiente irá cambiando rápidamente con el avance de las horas y la temperatura comenzará a subir de manera marcada.

Qué temperatura hará en Tucumán durante la tarde

La tarde será la parte más cálida de este jueves. El termómetro llegará a una máxima de 30 °C, en una jornada que mantendrá condiciones secas y sin precipitaciones.

Durante este período, el cielo continuará algo nublado y el viento soplará del noreste, también con velocidades de entre 7 y 12 km/h.

El pronóstico no anticipa lluvias para San Miguel de Tucumán. El ascenso térmico se produce en el marco de una tendencia de temperaturas más elevadas para el norte argentino durante los próximos días.

Cómo seguirá el tiempo en Tucumán

El pronóstico extendido muestra que el calor continuará durante los próximos días. Para viernes 25 de septiembre, se espera una mínima de 15 °C y una máxima de 34 °C, mientras que el sábado la temperatura se ubicará entre 16 °C y 33 °C.

El domingo también será una jornada calurosa, con una mínima prevista de 20 °C y una máxima de 34 °C. Para el lunes se anticipa una máxima de 30 °C.

Por el momento, el pronóstico mantiene un escenario sin lluvias para Tucumán durante los próximos días, aunque las condiciones pueden modificarse con las sucesivas actualizaciones del SMN. El organismo publica sus pronósticos en períodos horarios y actualiza regularmente las variables de temperatura, viento y precipitaciones.

En síntesis: este jueves 24 de septiembre Tucumán tendrá una mañana fresca, una tarde calurosa y cielo algo nublado, con temperaturas de 12 °C a 30 °C y 0% de probabilidad de precipitaciones.

Temas TucumánSan Miguel de TucumánServicio Meteorológico NacionalClima
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Cómo estará el tiempo en Tucumán este martes 22 de septiembre

Cómo estará el tiempo en Tucumán este martes 22 de septiembre

¿La máxima superará los 30°C? Cómo estará el tiempo en Tucumán este domingo 20 de septiembre

¿La máxima superará los 30°C? Cómo estará el tiempo en Tucumán este domingo 20 de septiembre

Alerta por viento Zonda en Tucumán y el resto del NOA: cuáles son las zonas de mayor riesgo

Alerta por viento Zonda en Tucumán y el resto del NOA: cuáles son las zonas de mayor riesgo

Prepará el paraguas: cómo estará el tiempo en Tucumán este viernes 18 de septiembre

Prepará el paraguas: cómo estará el tiempo en Tucumán este viernes 18 de septiembre

Inicio de primavera con temperaturas récord: las provincias afectadas y el pronóstico alarmente para Tucumán

Inicio de primavera con temperaturas récord: las provincias afectadas y el pronóstico alarmente para Tucumán

Lo más popular
¿Quién atenderá el deterioro de las rutas nacionales?
1

¿Quién atenderá el deterioro de las rutas nacionales?

Fuerte sanción disciplinaria: tras la condena, cancelan por cinco años la matrícula del abogado Gustavo Morales
2

Fuerte sanción disciplinaria: tras la condena, cancelan por cinco años la matrícula del abogado Gustavo Morales

Una encuesta pone a Jaldo en el podio de gobernadores y a Chahla entre los cinco mejores intendentes del país
3

Una encuesta pone a Jaldo en el podio de gobernadores y a Chahla entre los cinco mejores intendentes del país

Cuánto cobrará en octubre un camionero con el nuevo aumento acordado por el gremio de Moyano
4

Cuánto cobrará en octubre un camionero con el nuevo aumento acordado por el gremio de Moyano

Investigan a tres sospechosos por una estafa de $10 millones a una pensionada del Subsidio de Salud
5

Investigan a tres sospechosos por una estafa de $10 millones a una pensionada del Subsidio de Salud

Ranking notas premium
¿Quién atenderá el deterioro de las rutas nacionales?
1

¿Quién atenderá el deterioro de las rutas nacionales?

Fuerte sanción disciplinaria: tras la condena, cancelan por cinco años la matrícula del abogado Gustavo Morales
2

Fuerte sanción disciplinaria: tras la condena, cancelan por cinco años la matrícula del abogado Gustavo Morales

Investigan a tres sospechosos por una estafa de $10 millones a una pensionada del Subsidio de Salud
3

Investigan a tres sospechosos por una estafa de $10 millones a una pensionada del Subsidio de Salud

Masivo respaldo de asociaciones de jueces a la magistrada que frenó la baja de imputabilidad
4

Masivo respaldo de asociaciones de jueces a la magistrada que frenó la baja de imputabilidad

Por qué el Camino del Perú ya no puede pensarse como ruta
5

Por qué el Camino del Perú ya no puede pensarse como ruta

Más Noticias
El día que la desobediencia salvó la patria en Tucumán

El día que la desobediencia salvó la patria en Tucumán

Caos en el Camino del Perú: Fanzolato se extiende y Yerba Buena tendrá los terrenos para avanzar hacia la ruta 315

Caos en el Camino del Perú: Fanzolato se extiende y Yerba Buena tendrá los terrenos para avanzar hacia la ruta 315

Volvió de Malvinas y hace más de 40 años cumple una promesa a la Virgen de la Merced

Volvió de Malvinas y hace más de 40 años cumple una promesa a la Virgen de la Merced

Drones y Expo Rural: Tucumán muestra tecnología y tradición

Drones y Expo Rural: Tucumán muestra tecnología y tradición

Masivo respaldo de asociaciones de jueces a la magistrada que frenó la baja de imputabilidad

Masivo respaldo de asociaciones de jueces a la magistrada que frenó la baja de imputabilidad

Una encuesta pone a Jaldo en el podio de gobernadores y a Chahla entre los cinco mejores intendentes del país

Una encuesta pone a Jaldo en el podio de gobernadores y a Chahla entre los cinco mejores intendentes del país

Fuerte sanción disciplinaria: tras la condena, cancelan por cinco años la matrícula del abogado Gustavo Morales

Fuerte sanción disciplinaria: tras la condena, cancelan por cinco años la matrícula del abogado Gustavo Morales

Cuánto cobrará en octubre un camionero con el nuevo aumento acordado por el gremio de Moyano

Cuánto cobrará en octubre un camionero con el nuevo aumento acordado por el gremio de Moyano

Comentarios