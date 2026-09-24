Cómo estará el tiempo en Tucumán este jueves 24 de septiembre

Resumen para apurados
- El SMN pronosticó para este jueves en Tucumán una jornada estable y sin lluvias, con una marcada amplitud térmica que alcanzará los 30 °C.
- El día inició con 12 °C y cielo algo nublado, registrando vientos leves del oeste que rotarán al noreste durante la tarde, propiciando un rápido ascenso térmico.
- Se prevé que el calor se intensifique en la región durante el fin de semana, con máximas que rondarán los 34 °C y nula probabilidad de precipitaciones.
El tiempo en Tucumán tendrá este jueves 24 de septiembre una jornada estable, con un marcado ascenso de la temperatura respecto de las primeras horas del día. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura mínima será de 12 °C, mientras que la máxima alcanzará los 30 °C.
El cielo se presentará algo nublado durante la mañana y la tarde, mientras que hacia la noche estará parcialmente nublado. No se esperan precipitaciones durante la jornada: el pronóstico mantiene en 0% la probabilidad de lluvias para los tres períodos.
Cómo estará el tiempo en Tucumán durante la mañana
Durante las primeras horas del jueves, la temperatura será de alrededor de 12 °C. El cielo estará algo nublado y no se prevén lluvias.
El viento tendrá velocidades de entre 7 y 12 kilómetros por hora, con dirección predominante del oeste durante la mañana.
El ambiente irá cambiando rápidamente con el avance de las horas y la temperatura comenzará a subir de manera marcada.
Qué temperatura hará en Tucumán durante la tarde
La tarde será la parte más cálida de este jueves. El termómetro llegará a una máxima de 30 °C, en una jornada que mantendrá condiciones secas y sin precipitaciones.
Durante este período, el cielo continuará algo nublado y el viento soplará del noreste, también con velocidades de entre 7 y 12 km/h.
El pronóstico no anticipa lluvias para San Miguel de Tucumán. El ascenso térmico se produce en el marco de una tendencia de temperaturas más elevadas para el norte argentino durante los próximos días.
Cómo seguirá el tiempo en Tucumán
El pronóstico extendido muestra que el calor continuará durante los próximos días. Para viernes 25 de septiembre, se espera una mínima de 15 °C y una máxima de 34 °C, mientras que el sábado la temperatura se ubicará entre 16 °C y 33 °C.
El domingo también será una jornada calurosa, con una mínima prevista de 20 °C y una máxima de 34 °C. Para el lunes se anticipa una máxima de 30 °C.
Por el momento, el pronóstico mantiene un escenario sin lluvias para Tucumán durante los próximos días, aunque las condiciones pueden modificarse con las sucesivas actualizaciones del SMN. El organismo publica sus pronósticos en períodos horarios y actualiza regularmente las variables de temperatura, viento y precipitaciones.
En síntesis: este jueves 24 de septiembre Tucumán tendrá una mañana fresca, una tarde calurosa y cielo algo nublado, con temperaturas de 12 °C a 30 °C y 0% de probabilidad de precipitaciones.