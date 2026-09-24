Qué dijo Jaldo sobre las lluvias que se vienen por El Niño y dónde se reforzaron los trabajos

Resumen para apurados
- El gobernador Osvaldo Jaldo anunció en Tucumán el refuerzo de obras preventivas y defensas fluviales ante la proximidad de la temporada de lluvias para evitar anegamientos.
- Con fondos y maquinaria provinciales, se coordinan tareas con municipios para limpiar canales, desagües y alcantarillas en áreas con antecedentes históricos de desbordes.
- El plan busca anticiparse al impacto del fenómeno de El Niño, destinando mayores recursos ante pronósticos que prevén intensas precipitaciones en los próximos meses.
Ante la proximidad de la temporada de lluvias, el Gobierno reforzó los trabajos preventivos en distintos puntos de la provincia. La planificación incluye la limpieza de desagües, canales, cunetas y alcantarillas, además de la construcción de defensas en sectores que registran antecedentes de anegamientos.
Durante una rueda de prensa, el gobernador Osvaldo Jaldo explicó que las tareas se llevan adelante de manera articulada con municipios y comunas, con equipos y recursos propios de la Provincia. “Venimos trabajando en las comunas y los municipios. Venimos haciendo trabajos con equipos pesados, limpiando los desagües, canales, cunetas y alcantarillas”, detalló el mandatario.
Jaldo señaló además que se están construyendo defensas en sectores considerados estratégicos, especialmente en zonas cercanas a los ríos donde existen antecedentes de desbordes o anegamientos. “Luego también venimos haciendo defensas en los lugares estratégicos donde hay antecedentes, en los ríos”, agregó.
El pronóstico que encendió la alerta
El gobernador sostuvo que la planificación de las obras toma en cuenta los sectores que históricamente presentan problemas durante los períodos de lluvias. En ese sentido, mencionó los pronósticos climáticos para los próximos meses y advirtió que el escenario podría demandar un mayor despliegue.
“Tenemos una planificación, pero, por supuesto, también tenemos los anuncios de los pronósticos con El Niño, que no son tan buenos en cuanto a la lluvia”, afirmó.
Ante ese panorama, Jaldo aseguró que la Provincia incrementó los recursos destinados a las tareas preventivas y reforzó la presencia de los equipos en los puntos considerados de mayor riesgo.
“Por eso, es mayor el esfuerzo que estamos haciendo, son mayores los recursos que estamos invirtiendo y es mayor la presencia que estamos teniendo en todos los lugares, pero fundamentalmente en zonas estratégicas que sabemos que siempre tenemos anegaciones”, sostuvo.
El mandatario remarcó finalmente que el operativo se desarrolla con fondos provinciales y con una estrategia orientada a anticiparse a los problemas que puedan generarse durante la temporada de lluvias.
“Venimos trabajando con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio y con recursos propios de la provincia de Tucumán”, concluyó.