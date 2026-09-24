Gran Premio Batalla de Tucumán, EN VIVO: seguí la cobertura especial de LA GACETA
Resumen para apurados
- LA GACETA transmitirá en vivo el Gran Premio Batalla de Tucumán este jueves desde el Hipódromo local, para difundir una cita clave del turf nacional.
- La emisión irá de 16:30 a 19:30 por web y YouTube, con un equipo periodístico que cubrirá las carreras principales y notas a jockeys de Buenos Aires y Brasil.
- La cobertura integral consolida al evento en la agenda deportiva provincial y amplía el alcance de la hípica regional hacia nuevas audiencias digitales.
Hoy, la pasión por el turf tendrá una cita especial en LA GACETA. El diario realiza un streaming en vivo dedicado al Gran Premio Batalla de Tucumán, con una transmisión que permite seguir de cerca una de las jornadas más importantes del calendario hípico de la provincia y del país.
La cobertura se puede seguir a través de www.lagaceta.com.ar y de LA GACETA PLAY de nuestro diario, con una propuesta que combinará la transmisión de las carreras, el análisis de la jornada y el contacto con sus principales protagonistas.
El equipo está integrado por Carlos Chirino, Alejandra Casas Cau, Gabriela Baigorrí y Guillermo Monti, quienes acompañan el desarrollo de la jornada y acercan todos los detalles de una competencia que vuelve a reunir a figuras destacadas del turf.
Además del GP Batalla de Tucumán, durante el streaming se puede seguir en vivo los dos Clásicos correspondientes a las Carreras de las Estrellas, y el resto de la programación, para ofrecer una cobertura integral de la jornada.
La transmisión tiene también como protagonistas a quienes hacen posible y viven desde adentro el gran espectáculo del turf. Habrá entrevistas y notas con jockeys, entrenadores, propietarios, organizadores y otras figuras vinculadas a las carreras. Entre los protagonistas estarán jockeys que llegarán especialmente desde Buenos Aires y Brasil para participar de la jornada.
Así, LA GACETA propone vivir el GP Batalla de Tucumán de una manera diferente: con las carreras en vivo, las voces de sus protagonistas y todo lo que ocurra alrededor de una jornada que ya forma parte de la agenda deportiva de Tucumán.