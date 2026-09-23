Seguridad

Investigan a tres sospechosos por una estafa de $10 millones a una pensionada del Subsidio de Salud

La víctima, de 74 años, recibió una oferta para renovar la cobertura del 100% en medicamentos a cambio de sus claves bancarias.

POSIBLE BANDA CRIMINAL. Los pesquisas no descartan que el caso esté vinculado a otras estafa que fueron realizadas con la misma metodología.
POSIBLE BANDA CRIMINAL. Los pesquisas no descartan que el caso esté vinculado a otras estafa que fueron realizadas con la misma metodología.
Por Micaela Pinna Otero Hace 5 Hs

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