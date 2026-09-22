Enrique Romero cruzó a LLA por el conflicto en Graneros: “Mucho circo y nada de pan”

“Mientras el país navega sin rumbo conducido por un megalomaniaco, experto en sumergir a los pobres en la indigencia, carente de un plan de producción e incorporación de valor agregado a la economía que genere empleos y desarrollo integral, el desempleo, según el Indec, llegó al 7,8% durante el primer trimestre del 2026, uno de los números más altos desde la pandemia y alcanzó a 1.700.000 argentinos en todo el país, mientras que el 44,2% de los asalariados trabajan sin aportes jubilatorios”.