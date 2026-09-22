Enrique Romero cruzó a LLA por el conflicto en Graneros: “Mucho circo y nada de pan”

Resumen para apurados
- El exfuncionario Enrique Romero criticó a La Libertad Avanza por los incidentes en Graneros y rechazó el pedido de intervención del municipio impulsado tras el fin de semana.
- La disputa inició tras la visita de Gerardo Huesen a Graneros, que derivó en denuncias de agresión y el reclamo de José Macome de intervenir el Ejecutivo y el Concejo Deliberante.
- El conflicto profundiza la polarización política en Tucumán y anticipa un duro debate en la Legislatura provincial ante el intento opositor de avanzar sobre la intendencia.
El ex subsecretario de Tránsito y Transporte de San Miguel de Tucumán, Enrique Romero, se refirió al conflicto que se desató en Graneros y lanzó fuertes críticas contra dirigentes de La Libertad Avanza (LLA) Tucumán.
“Mucho circo y nada de pan en la decadencia libertaria liderada ahora por el ‘Gordo Dan Tucumano’ (Gerardo Huesen), quien fue a provocar y amenazar a una localidad para luego victimizarse”, afirmó.
El ex funcionario municipal extendió sus críticas al legislador José Macome. “Fundado en la incursión territorial del ‘Gordo Dan Tucumano’, el legislador José Macome, ejemplar técnico de la División M 19 de Tucumán Rugby suspendido por la URT por agresión y amenazas, solicita la intervención del Ejecutivo y Concejo Deliberante de Graneros. Esto es más o menos como que representantes de distintos clubes de rugby que integran la URT, pidan la desafiliación de Tucumán Rugby, por el bochornoso espectáculo brindado por Macome, legislador y supuesto formador deportivo”, dijo.
Romero también cuestionó al resto de los dirigentes de LLA y apuntó contra Lisandro Catalán. “Estos auténticos decadentes, ladrones de esperanzas y sueños del pueblo argentino, nunca aportaron nada a la provincia, como Catalán el humilde asalariado, quien ocupó la Secretaría del Interior y Jefatura de Gabinete de la Nación, ni tampoco lo hicieron los parlamentarios nacionales de la pobreza avanza a través de proyectos o gestiones en favor de Tucumán”.
En otro tramo de su declaración, Romero cuestionó la situación económica y laboral del país.
“Mientras el país navega sin rumbo conducido por un megalomaniaco, experto en sumergir a los pobres en la indigencia, carente de un plan de producción e incorporación de valor agregado a la economía que genere empleos y desarrollo integral, el desempleo, según el Indec, llegó al 7,8% durante el primer trimestre del 2026, uno de los números más altos desde la pandemia y alcanzó a 1.700.000 argentinos en todo el país, mientras que el 44,2% de los asalariados trabajan sin aportes jubilatorios”.
“Además, desde noviembre de 2023 se perdieron 350.000 empleos asalariados registrados y se cerraron 22.000 empresas y en Tucumán bajaron las persianas 450 comercios por la caída del consumo”, sostuvo.
Por último, Romero cerró sus críticas con otra fuerte definición contra los dirigentes libertarios: “Así las cosas estos topos del Estado padecen de una ridícula ignorancia prepotente”.