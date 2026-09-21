La oposición se abroquela en la Legislatura para pedir la intervención de Graneros

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Resumen para apurados
- Legisladores opositores presentaron un proyecto en la Legislatura tucumana para intervenir Graneros, tras denuncias de agresión al diputado Gerardo Huesen.
- La comitiva de La Libertad Avanza denunció bloqueos y ataques violentos durante una recorrida, aunque la intendenta Raquel Graneros desmintió vinculación con los hechos.
- La iniciativa busca designar un comisionado para auditar la comuna y convocar a elecciones, aunque el oficialismo cuenta con amplia mayoría parlamentaria para frenarla.
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