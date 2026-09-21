Política

La oposición se abroquela en la Legislatura para pedir la intervención de Graneros

Por impulso de Macome, distintas fuerzas promueven que se remueva a la intendenta tras hechos denunciados por el diputado Huesen, de LLA.

La oposición se abroquela en la Legislatura para pedir la intervención de Graneros
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Legisladores opositores presentaron un proyecto en la Legislatura tucumana para intervenir Graneros, tras denuncias de agresión al diputado Gerardo Huesen.
  • La comitiva de La Libertad Avanza denunció bloqueos y ataques violentos durante una recorrida, aunque la intendenta Raquel Graneros desmintió vinculación con los hechos.
  • La iniciativa busca designar un comisionado para auditar la comuna y convocar a elecciones, aunque el oficialismo cuenta con amplia mayoría parlamentaria para frenarla.
Resumen generado con IA
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas Honorable Legislatura de TucumánGranerosJosé MacomeRaquel GranerosElecciones 2027
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Huesen denunció que fue agredido en Graneros: “No me van a correr por izquierda, no me asusta”

Huesen denunció que fue agredido en Graneros: “No me van a correr por izquierda, no me asusta”

Macome pedirá la intervención del municipio de Graneros tras las agresiones denunciadas por LLA

Macome pedirá la intervención del municipio de Graneros tras las agresiones denunciadas por LLA

Lo más popular
Dimes y diretes: críticas contra Huesen y contra Catalán; ¿y el Pulguita incursiona en la política?
1

Dimes y diretes: críticas contra Huesen y contra Catalán; ¿y el "Pulguita" incursiona en la política?

Huesen denunció que fue agredido en Graneros: “No me van a correr por izquierda, no me asusta”
2

Huesen denunció que fue agredido en Graneros: “No me van a correr por izquierda, no me asusta”

Aldosivi-Atlético Tucumán: hora, formaciones y dónde ver en vivo
3

Aldosivi-Atlético Tucumán: hora, formaciones y dónde ver en vivo

Murió Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford, a los 27 años
4

Murió Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford, a los 27 años

Adorni presentó su justificación patrimonial y aseguró que su evolución tiene un “sustento razonable y verificable”
5

Adorni presentó su justificación patrimonial y aseguró que su evolución tiene un “sustento razonable y verificable”

Ranking notas premium
Seis minutos contra 15: cómo evitar el Camino del Perú
1

Seis minutos contra 15: cómo evitar el Camino del Perú

“Los 80 de hoy son los 60 de antes”: otra forma de vivir la jubilación
2

“Los 80 de hoy son los 60 de antes”: otra forma de vivir la jubilación

San Miguel de Tucumán: la ciudad protagonista de la independencia se enfrenta a los desafíos modernos
3

San Miguel de Tucumán: la ciudad protagonista de la independencia se enfrenta a los desafíos modernos

Salazar abre la puerta a un acuerdo electoral con Jaldo desde Bella Vista: reacciones en el PJ
4

Salazar abre la puerta a un acuerdo electoral con Jaldo desde Bella Vista: reacciones en el PJ

Dimes y diretes: Muchos tucumanos comienzan a perder la esperanza, afirmó Manzur
5

Dimes y diretes: "Muchos tucumanos comienzan a perder la esperanza", afirmó Manzur

Más Noticias
Dimes y diretes: críticas contra Huesen y contra Catalán; ¿y el Pulguita incursiona en la política?

Dimes y diretes: críticas contra Huesen y contra Catalán; ¿y el "Pulguita" incursiona en la política?

Adorni presentó su justificación patrimonial y aseguró que su evolución tiene un “sustento razonable y verificable”

Adorni presentó su justificación patrimonial y aseguró que su evolución tiene un “sustento razonable y verificable”

Visita del papa León XIV: qué pasará con las escuelas, los bancos y la administración pública

Visita del papa León XIV: qué pasará con las escuelas, los bancos y la administración pública

Aldosivi-Atlético Tucumán: hora, formaciones y dónde ver en vivo

Aldosivi-Atlético Tucumán: hora, formaciones y dónde ver en vivo

Renunció María Belén Agudiez, funcionaria cercana a Karina Milei que tenía a su cargo la Quinta de Olivos

Renunció María Belén Agudiez, funcionaria cercana a Karina Milei que tenía a su cargo la Quinta de Olivos

Murió Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford, a los 27 años

Murió Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford, a los 27 años

Huesen denunció que fue agredido en Graneros: “No me van a correr por izquierda, no me asusta”

Huesen denunció que fue agredido en Graneros: “No me van a correr por izquierda, no me asusta”

El norte argentino alista su mapa electoral: desdoblamientos masivos y estrategias para despegarse de Nación

El norte argentino alista su mapa electoral: desdoblamientos masivos y estrategias para despegarse de Nación

Comentarios