¿Cómo afilar bien un cuchillo en casa si no tengo afilador?

¿Qué hacer si tampoco tengo una taza de cerámica?

Otra alternativa casera es utilizar papel de lija de grano adecuado colocado sobre una superficie plana y estable. La lija funciona como un abrasivo y puede utilizarse para trabajar el filo de manera controlada. Sin embargo, al igual que ocurre con la taza, se trata de una solución de emergencia y no de un sustituto perfecto de una piedra de afilar.