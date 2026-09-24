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Combustibles: Shell y Axion aumentan un 4% en Tucumán y se esperan definiciones de YPF

Los incrementos ya se reflejan en las estaciones de servicio de la provincia. En YPF todavía no hubo cambios.

Shell subió el precio de sus combustibles en Tucumán. (ARCHIVO)
Shell subió el precio de sus combustibles en Tucumán. (ARCHIVO)
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Shell y Axion aumentaron un 4% los combustibles en Tucumán en las últimas horas debido al encarecimiento del barril internacional de petróleo, que superó los 100 dólares.
  • El ajuste responde a un esquema de amortiguación privado para mitigar la volatilidad global, mientras que YPF y Refinor aún no modificaron sus valores en los surtidores.
  • Se espera que YPF defina incrementos en los próximos días ante la presión internacional, lo que consolidará el aumento en todo el mercado y afectará los costos locales.
Resumen generado con IA

Las petroleras Shell y Axion aplicaron aumentos de alrededor del 4% en los precios de las naftas y el gasoil, variaciones que comenzaron a reflejarse en las estaciones de servicio de Tucumán en las últimas horas, según confirmaron fuentes del mercado.

Los surtidores de YPF aún no registraron modificaciones, aunque no se descarta que la compañía se sume a los incrementos en los próximos días, en un contexto marcado por la suba del valor internacional del barril de petróleo por encima de los U$S100.

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En algunos surtidores de la petrolera estatal YPF,  los conductores encuentran la nafta Súper a $2.179 por litro, mientras que la opción Premium cotiza a $2.345. En cuanto al gasoil, la variante GO 2 se ubica en $2.355 y el diésel de mayor tecnología, GO 3, alcanza los $2.565 por litro.

Por el lado de Refinor, los valores oscilan en $2.181 para la nafta Súper y $2.346 para la versión Premium. En la línea de combustibles diésel, la opción GO 2 se comercializa a $2.361, mientras que el GO 3 tiene un precio de $2.558.

En las estaciones de servicio de la marca Shell, el litro de nafta Súper cuesta $2.281, en tanto que la nafta Premium se vende a $2.549. Para quienes buscan gasoil, el tipo GO 2 figura a $2.527 y el tipo GO 3 se posiciona en $2.792.

Finalmente, en Axion, la nafta Súper registra un valor de $2.279 por litro, mientras que la nafta Premium coincide con la marca Shell al ubicarse en $2.549. Para el segmento diésel, el GO 2 se vende a $2.569 y la variante Premium GO 3 se comercializa a $2.789.

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Mecanismo

El presidente de YPF, Horacio Marín, se refirió al precio de los combustibles y explicó el esquema que mantienen las petroleras para amortiguar el impacto de las variaciones del mercado internacional. 

Marín explicó que las compañías petroleras que operan en el país mantienen un mecanismo de amortiguación de precios, denominado “buffer”, para evitar que la volatilidad internacional se traslade de manera inmediata a los surtidores, consignó el sitio Infobae.

“Lo que hicimos en Argentina entre todos los privados, lo que llamamos el buffer o el amortiguador de precios, fue algo que no rompimos; fuimos uno de los únicos países donde no hubo regulación”, afirmó el titular de YPF.

Según explicó, el mecanismo permite absorber parte del impacto de las fluctuaciones en el precio del barril y evitar movimientos bruscos en los valores de los combustibles. “Cuando el precio estaba muy alto, teníamos que aumentar mucho; pero si al otro día bajaba, teníamos que bajar. En vez de hacer esos vaivenes, lo evitamos. Y eso lo mantenemos”, señaló.

En ese contexto, Marín reconoció que estaba al tanto de la información de los aumentos aplicados en las últimas horas por Shell y Axion, aunque los vinculó con el mismo esquema de amortiguación. “Cualquier aumento que estén haciendo está dentro de un programa de buffer, porque el aumento sería muy grande”, sostuvo.

Con el barril de petróleo en torno a los U$S102 y U$S105, el ejecutivo señaló que el precio de referencia interno se encuentra muy por debajo del valor de mercado. “Estamos todos en este proyecto porque creemos que la demanda no puede absorber en Argentina un aumento repentino de lo que debería hacer. Estamos en un semibuffer”, afirmó.

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