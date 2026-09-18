Biocombustibles: el consenso entre provincias y sectores productivos abrió el camino a la reforma de la ley

Desde el Ipaat destacaron especialmente el trabajo desarrollado durante los últimos años, luego de la presentación y discusión de distintos proyectos hasta arribar a una propuesta definitiva. Según el organismo, la articulación entre el sector público y privado y los distintos integrantes de las cadenas productivas permitió avanzar hacia un esquema que contempla las particularidades y necesidades del sector sucroalcoholero y de maíz.