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Biocombustibles: el consenso entre provincias y sectores productivos abrió el camino a la reforma de la ley

El Ipaat destacó el trabajo articulado que permitió avanzar con el nuevo régimen, que ahora deberá ser tratado por Diputados.

El rol del bioetanol.
El rol del bioetanol.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El Senado nacional aprobó en el Congreso la reforma de la ley de biocombustibles para elevar los cortes de mezcla, impulsada por provincias productoras y el sector privado.
  • La iniciativa surgió del consenso entre la Liga Bioenergética y sectores del azúcar y maíz, buscando superar el régimen vigente de la Ley 27.640 tras años de debate federal.
  • El proyecto pasa a Diputados para su sanción final, lo que abriría una etapa de inversiones privadas y mayor protagonismo de las bioenergías en la matriz energética nacional.
Resumen generado con IA

La media sanción del Senado nacional al proyecto de reforma del régimen de biocombustibles fue presentada por el Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol de Tucumán (Ipaat) como el resultado de un proceso de consenso y articulación entre distintos actores vinculados a la actividad.

La iniciativa, que obtuvo 41 votos a favor y 25 en contra, propone reemplazar el marco establecido por la Ley 27.640 y fijar nuevas condiciones para la elaboración, almacenamiento, comercialización, mezcla y autoconsumo de biocombustibles. El proyecto continuará ahora su tratamiento en la Cámara de Diputados.

Desde el Ipaat destacaron especialmente el trabajo desarrollado durante los últimos años, luego de la presentación y discusión de distintos proyectos hasta arribar a una propuesta definitiva. Según el organismo, la articulación entre el sector público y privado y los distintos integrantes de las cadenas productivas permitió avanzar hacia un esquema que contempla las particularidades y necesidades del sector sucroalcoholero y de maíz.

¿Cuáles son los beneficios de la Ley de Biocombustibles?

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El rol de las provincias

En ese proceso tuvo un papel central la Liga Bioenergética, integrada por Tucumán, Catamarca, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, Misiones, Salta y Santa Fe. El espacio trabaja para promover el desarrollo de los biocombustibles y fortalecer la matriz energética vinculada a las economías regionales.

El Gobierno, a través del Ministerio de Economía y Producción y del Ipaat, participó de ese trabajo articulado. El gobernador Osvaldo Jaldo, según destacó el organismo, impulsó y acompañó el tratamiento de la nueva normativa en el Congreso de la Nación, con especial atención a la actividad sucroalcoholera de la provincia.

Para el Ipaat, la construcción de la propuesta permitió reunir las posiciones de los distintos sectores y avanzar en un marco regulatorio que atiende tanto a la producción de bioetanol de caña y maíz como a la actividad vinculada al biodiésel.

Biocombustibles: el Senado aprobó elevar el corte de bioetanol al 15% y biodiésel al 10%

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Qué establece el proyecto

El nuevo esquema contempla elevar el corte obligatorio de bioetanol en las naftas del actual 12% al 15%, a partir de los 12 meses de la sanción de la ley.

De ese porcentaje, establece una reserva del 6% para el bioetanol producido a partir de caña de azúcar y otro 6% para el elaborado a partir de maíz. El 3% restante quedará sujeto a libre disputa para completar el corte obligatorio.

Desde el organismo tucumano señalaron que la media sanción abre una nueva etapa para la actividad, con perspectivas de crecimiento, agregado de valor, inversiones privadas y nuevas oportunidades vinculadas a las bioenergías.

El Ipaat consideró que el resultado alcanzado constituye un paso hacia una política de biocombustibles con una mirada federal y de largo plazo. En ese sentido, remarcó que el consenso alcanzado fue producto del trabajo conjunto entre los actores públicos y privados que participaron de las distintas instancias de discusión.

Ahora, el desafío será mantener esa articulación durante el tratamiento del proyecto en Diputados, con el objetivo de avanzar hacia un marco regulatorio que impulse la producción, atraiga inversiones y fortalezca el aporte de las economías regionales a la matriz energética nacional.

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