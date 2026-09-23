Según la OCDE, la economía argentina perdería impulso en 2026 y en 2027

Resumen para apurados
- La OCDE recortó en París su previsión económica para Argentina al 2,6% en 2026 y 3% en 2027, debido a una pérdida de impulso global y local tras el repunte del año previo.
- La baja sucede tras una suba del 4,5% en 2025. El organismo prevé que la inflación baje al 30,8%, en un contexto mundial sostenido por la inteligencia artificial y medidas fiscales.
- El clima extremo por El Niño y la falta de fertilizantes amenazan con encarecer los alimentos, condicionando el ritmo de recuperación productiva en el país hacia 2027.
La economía global mantiene una capacidad de resistencia mayor a la esperada pese al impacto de las tensiones geopolíticas en Medio Oriente. Según las nuevas estimaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el apoyo fiscal aplicado sobre las tarifas energéticas y el dinamismo de las inversiones vinculadas con la inteligencia artificial permitirán compensar parcialmente los shocks externos, aunque el organismo advirtió que persiste una elevada volatilidad.
En su informe trimestral, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) elevó en una décima su proyección de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) mundial para 2026, hasta el 2,9%. La cifra, de todos modos, representa una desaceleración respecto del 3,4% registrado el año pasado.
"El crecimiento económico mundial se ha desacelerado, pero se ha mantenido resiliente", señaló la institución con sede en París.
Para 2027, la OCDE prevé una expansión global del 3%, una décima menos que su estimación anterior. El organismo espera que la relajación gradual de los precios de los combustibles y una menor inflación contribuyan a sostener la actividad.
Entre los factores que explican la resistencia de la economía mundial, la OCDE destacó las "medidas discrecionales de apoyo gubernamental", el uso parcial de materias primas sustitutas, como el carbón, el incremento de la oferta proveniente de economías no pertenecientes al Golfo y el retiro de petróleo de las reservas.
A estos elementos se suma "el dinamismo persistente de las actividades relacionadas con la inteligencia artificial", que aparece como uno de los principales motores de inversión en el escenario global, consignaron distintos medios.
Principales economías
La revisión también alcanzó a las principales economías. Para Estados Unidos, la OCDE proyecta un crecimiento del 2,2% en 2026 y del 2,1% en 2027.
En China, en cambio, prevé una desaceleración: el crecimiento alcanzaría el 4,5% este año y bajaría al 4,2% el próximo.
Para la zona euro, el organismo espera una expansión del 1% en 2026, dos décimas por encima de su estimación anterior. Alemania se ubicaría en el 1,1%, con una mejora de cuatro décimas respecto de la proyección previa.
Sin embargo, la OCDE evitó plantear un escenario de optimismo generalizado. Las perspectivas continúan condicionadas por la evolución del conflicto bélico entre Estados Unidos, Israel e Irán iniciado a fines de febrero.
Argentina: menor crecimiento
En el caso argentino, la OCDE anticipó una pérdida de impulso luego del crecimiento del 4,5% registrado en 2025. Para 2026, recortó su proyección de expansión del 2,8% al 2,6%, mientras que para 2027 la redujo del 3,5% al 3%.
Al mismo tiempo, el organismo señaló que "se espera una mayor desinflación en Argentina", con una tasa del 30,8% para este año, pese a los obstáculos derivados de los costos de la energía y los fertilizantes.
Las principales economías latinoamericanas, México y Brasil, también enfrentarán las presiones derivadas del escenario internacional.
El impacto del clima sobre los alimentos
La OCDE también puso el foco en los fenómenos meteorológicos extremos como una de las principales amenazas para la economía global. Tras las olas de calor registradas durante el verano en Europa y otras regiones, el organismo señaló que el fenómeno de El Niño alcanzaría su punto máximo hacia fines de año, con posibles efectos hasta 2027.
A esto se suman las interrupciones persistentes en el suministro de fertilizantes provenientes del Golfo, que podrían incrementar las presiones sobre los precios de los alimentos.
"Esto, sumado a ciertas interrupciones persistentes en el suministro de fertilizantes procedentes del Golfo, podría amplificar las presiones al alza previstas sobre los precios de los alimentos", advirtió la OCDE.
Según el organismo, este escenario podría reducir "la producción agrícola en las economías más expuestas de América Latina, África y la región de Asia-Pacífico".