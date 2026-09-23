Según la OCDE, la economía argentina perdería impulso en 2026 y en 2027

La economía global mantiene una capacidad de resistencia mayor a la esperada pese al impacto de las tensiones geopolíticas en Medio Oriente. Según las nuevas estimaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el apoyo fiscal aplicado sobre las tarifas energéticas y el dinamismo de las inversiones vinculadas con la inteligencia artificial permitirán compensar parcialmente los shocks externos, aunque el organismo advirtió que persiste una elevada volatilidad.