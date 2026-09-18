Qué cambios habrá por la nueva ley de biocombustibles

Resumen para apurados
- El Senado argentino aprobó la reforma de la ley de biocombustibles para aumentar los cortes obligatorios e impulsar las economías regionales del país.
- La iniciativa fija un alza del corte de bioetanol del 12% al 15%, regula el biodiésel y establece excepciones para minería, centrales eléctricas y zonas frías.
- Si Diputados sanciona la ley, aumentará la demanda para las industrias de caña de azúcar, maíz y soja en el norte y centro argentino, reconfigurando el mercado.
La reforma de la ley de biocombustibles propone aumentar de manera progresiva los porcentajes de mezcla obligatoria con combustibles fósiles y establecer nuevas condiciones para la producción de bioetanol y biodiésel. El proyecto fue aprobado por el Senado y ahora deberá ser tratado por la Cámara de Diputados.
La iniciativa cuenta con respaldo de distintos gobernadores porque busca impulsar las economías regionales vinculadas a la producción de caña de azúcar y maíz, especialmente en el norte argentino, además de favorecer a la industria aceitera y sojera del centro del país.
Bioetanol: cómo cambiará el corte obligatorio
Según informó la Agencia Noticias Argentinas (NA), el proyecto establece que durante el primer año de vigencia de la nueva ley se mantendrá el corte obligatorio de bioetanol en el 12%.
Luego, el porcentaje aumentará hasta alcanzar el 15%. El objetivo es incrementar gradualmente la participación de los biocombustibles en las naftas que se comercializan en el mercado interno.
La propuesta también mantiene durante el período de vigencia de la ley una participación del 6% para el bioetanol elaborado a partir de caña de azúcar y otro 6% para el producido a partir de maíz.
El aumento del corte podría generar una mayor demanda para la industria azucarera de Tucumán, aunque el impacto concreto dependerá de cómo se distribuyan los volúmenes entre los distintos productores.
Biodiésel: qué porcentaje se utilizará
En el caso del biodiésel, el proyecto establece una reducción progresiva del porcentaje correspondiente a las compañías no integradas.
De acuerdo con el dictamen citado por NA, ese porcentaje será del 6,5% al cumplirse un año de la sanción de la ley. Luego bajará al 5,5% en 2029, al 5% en 2030 y llegará al 4% en 2031, porcentaje que se mantendría hasta 2036.
La autoridad de aplicación podrá modificar excepcionalmente ese porcentaje mediante una resolución fundada. La medida podrá adoptarse ante situaciones de escasez que afecten el abastecimiento del mercado interno, así como por razones vinculadas con la calidad o cuestiones técnicas.
Qué gasoil quedará exceptuado
La reforma también contempla excepciones a la obligación de mezclar gasoil con biodiésel.
Quedará exceptuado el gasoil o diésel oil destinado a minería, embarcaciones marítimas y fluviales, combustibles de primer llenado y formulación de lodos de perforación en yacimientos.
También estarán alcanzados por las excepciones el gasoil antártico, el utilizado en zonas frías de la Patagonia y el destinado a centrales eléctricas.
A estos casos podrán sumarse otras excepciones que determine la autoridad de aplicación mediante un acto fundado.
Cuándo comenzarán a regir los cambios
Por ahora, la reforma no está vigente. El proyecto obtuvo la aprobación del Senado y deberá ser tratado por la Cámara de Diputados. Si consigue la sanción definitiva, comenzarán a aplicarse los nuevos porcentajes y las condiciones previstas para el bioetanol y el biodiésel.
El cambio será seguido especialmente por las provincias productoras de caña de azúcar, maíz y oleaginosas, debido al posible impacto de una mayor utilización de biocombustibles sobre sus industrias regionales.