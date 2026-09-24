Irán lanza una respuesta desafiante a las amenazas de Estados Unidos

NUEVA YORK, Estados Unidos.- El presidente de Irán adoptó un tono desafiante en las Naciones Unidas, donde habló por primera vez desde que Washington e Israel lanzaran una guerra contra su país, y le dijo a Estados Unidos que Teherán no se arrodillará. Masud Pezeshkian acusó también a Washington de “terrorismo” por el asesinato a finales de febrero del antiguo líder supremo, el ayatollah Alí Jamenei. En la víspera, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró desde el mismo atril en la sede de la organización en Nueva York que sopesa la opción de “aniquilar” Irán, pero a continuación elogió la reanudación de las conversaciones entre Teherán y Washington.